Koppel overleeft 90 meter diepe val in Californisch ravijn

Een Amerikaans koppel heeft een val met hun auto in een ravijn van 90 meter overleefd. De twee kwamen ervan af met lichte verwondingen. Een van de betrokken reddingswerkers spreekt tegen de Los Angeles Times van een wonder .

Additional video of #Los Angeles Sheriff’s Department Air Rescue 5 conducting a rescue in Monkey Canyon, Angeles Forest this afternoon. Saving lives priority 1. pic.twitter.com/VR9eymRLKc

Reddingswerkers vlogen erheen in een helikopter en haalden het koppel uit het ravijn. In een ziekenhuis bleek dat de twee alleen wat blauwe plekken, een beetje nekpijn en een lichte hersenschudding hadden.

"We zijn nog altijd een beetje in shock", zegt Fields tegen de Los Angeles Times. "Maar we zijn enorm dankbaar dat we heelhuids hebben kunnen weglopen."