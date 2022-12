'Meer fouten bij beoordelen aanvragen langdurige zorg dan gemeld'

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) maakt vaker fouten bij het behandelen van aanvragen voor langdurige zorg dan het zelf naar buiten brengt. Dat meldt Platform Investico op basis van onderzoek dat het uitvoerde met Trouw, de Groene Amsterdammer en het radioprogramma Argos.

Het CIZ beoordeelt voor het ministerie van VWS jaarlijks 140.000 aanvragen voor zorg van mensen met een chronische ziekte of beperking. Uit interne stukken blijkt volgens de onderzoeksjournalisten dat in de eerste helft van dit jaar in 7000 gevallen besluiten werden genomen op basis van "onvolledig of onjuist onderzoek".

Zelf spreekt het CIZ in officiële jaarverslagen van een succespercentage van 98, maar daarbij wordt volgens de onderzoekers de categorie "onvolledig of onjuist onderzoek" niet meegenomen. In een reactie erkent een CIZ-woordvoerder tegen de journalisten dat er meer fouten worden gemaakt dan wordt gerapporteerd.

Geen verder onderzoek

Onduidelijk is hoeveel mensen vanwege de fouten de benodigde zorg is ontzegd, of andersom: hoeveel mensen ten onrechte wél zorg hebben gekregen. Het CIZ, dat kampt met een personeelstekort, onderzoekt de dossiers niet verder en de betreffende zorgaanvragers worden ook niet geïnformeerd over de fouten bij de beoordeling.

De budgetten die het CIZ toezegt, variëren van 20.000 tot ruim 100.000 euro per jaar en gelden vaak voor de rest van iemands leven. In 2021 kostte de langdurige zorg de Rijksoverheid zo'n 27 miljard euro.