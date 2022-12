Parlement blokkeert vervroegde verkiezingen in onrustig Peru

Het Peruaanse parlement heeft gestemd tegen vervroegde verkiezingen. De vorige week aangetreden president Boluarte had voorgesteld de presidents- en parlementsverkiezingen te vervroegen van 2026 naar eind 2023 om de betogers in het land tegemoet te komen, maar de vereiste tweederdemeerderheid bleef uit.

In Peru is het zeer onrustig sinds vorige week, toen president Castillo probeerde het parlement te ontbinden maar vervolgens werd afgezet door datzelfde parlement. Hij zit inmiddels vast in een onderzoek naar rebellie en samenzwering. Donderdag bepaalde het Hooggerechtshof dat hij zeker 1,5 jaar in voorarrest moet blijven.

Aanhangers van Castillo verzetten zich fel tegen zijn hechtenis. Bij geweld tussen betogers en het leger zijn volgens de BBC inmiddels meer dan twintig mensen omgekomen. De demonstranten eisen ook vervroegde verkiezingen. Ze willen niet dat Boluarte de termijn van haar voorganger Castillo kan afmaken.

Twee ministers weg

In verband met de dodelijke protesten zijn intussen twee ministers opgestapt. Een van hen, minister Correa van Onderwijs, spreekt op Twitter van disproportioneel staatsgeweld. Ze schrijft dat de dood van landgenoten niet kan worden gerechtvaardigd.

De protesten hebben ook gevolgen voor het toerisme in het Zuid-Amerikaanse land. In de stad Cuzco zijn duizenden vakantiegangers gestrand doordat het internationale vliegveld vanwege de onrust is gesloten.

Verder ligt het treinverkeer van en naar de wereldberoemde ruïnestad Machu Picchu stil, zodat ook daar veel toeristen zijn komen vast te zitten. Een deel van hen is nu lopend op weg naar Cuzco, een tocht van dagen.