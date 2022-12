Oppermachtige hockeysters blazen Groot-Brittannië van het veld

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde wedstrijd in de Pro Hockey League winnend afgesloten. In het Noord-Argentijnse Santiago del Estero won de ploeg van bondscoach Paul van Ass net als een paar dagen eerder van Groot-Brittannië. Waar het duel dinsdag nog in 2-1 eindigde voor Oranje, werd het vrijdagavond een overtuigende en ruime zege, 6-0.

Groot-Brittannië weerde zich in het begin van de wedstrijd kranig, kreeg nog een kansje na slordig wegwerken van keepster Josine Koning, maar niet veel later had Oranje de regie stevig in handen.

Het duurde dan ook niet lang voordat de eerste treffer viel. Marijn Veen kreeg de bal in de cirkel en met een harde backhand sloeg ze toe voor de 1-0.

Oranje gaat door

Nederland bleef vervolgens veruit de bovenliggende partij, kreeg flink wat kansen en uiteindelijk was het Felice Albers die een aanval over meerdere schijven promoveerde tot de 2-0.

Nederland reeg de strafcorners aaneen, maar er werd pas weer gescoord toen de bal verkeerd werd gestopt en vervolgens alsnog hard in de cirkel werd gebracht. Pien Sanders stond daarna op de goede plek om de 3-0 binnen te tikken.

Toen het rustsignaal klonk was Nederland maar liefst 21 keer de vijandige cirkel binnengedrongen, Groot-Brittannië maar twee keer. Ook de kansenverhouding was pijnlijk voor de Britse ploeg. Oranje schoot in de eerste helft twaalf keer op doel, Groot-Brittannië twee keer.

Niet verslappen

Van Ass hamerde er in de rust op dat zijn ploeg niet moest verslappen en op dezelfde voet verder moest gaan. Dat lukte niet helemaal, want grote kansen bleven uit in het derde kwart.

In het vierde kwart was het al snel wel raak toen Marente Barentsen aan het eind stond van een fraaie aanval en daarmee de 4-0 verzorgde. Via doelpunten van Veen en Lidewij Welten liep Oranje verder uit naar 6-0.

Dankzij de zege kruipt Oranje naar de kop van het klassement. Nummer twee Nederland heeft 9 punten uit drie duels. Koploper Argentinië, dat al zes keer in actie kwam, heeft 11 punten. Nederland sluit morgen een week hockeyen in Argentinië af met een wedstrijd tegen het thuisland. Bij winst in de reguliere speeltijd is Oranje de nieuwe koploper.

Mannen later in actie

Komende nacht nemen de Nederlandse mannen het in Argentinië ook op tegen Groot-Brittannië.

De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée aast op revanche tegen de Britten, want twee dagen geleden ging Oranje nog kansloos met 3-0 onderuit. Gisteren werd er na shoot-outs verloren van Argentinië.