Amsterdam verpulvert Victoria, HGC boekt eindelijk een zege

Ook Bloemendaal deed na een valse start dit seizoen goede zaken. De Mussen verrasten Oranje-Rood door de punten mee terug te nemen naar Noord-Holland. In Eindhoven werd het 1-2.

Diezelfde tegenstander was vrijdagavond weer te gast bij HGC, dit keer was de euforie voor HGC nog groter. Met een nipte overwinning (2-1) hebben de vrouwen de allereerste punten van dit seizoen binnen.

Net als Amsterdam, zet ook Den Bosch de ongeslagen reeks voort. De Brabanders wonnen met een zakelijke 1-0 van Kampong dat daarmee de derde nederlaag op rij moest incasseren. Maar de grootste euforie was te vinden op de velden van HGC.

Victoria heeft geen fortuinlijke start gemaakt dit seizoen: in de eerste wedstrijd ging de ploeg met 6-0 onderuit bij Den Bosch, waarna in de volgende speelronde Oranje-Rood de punten mee naar huis nam: 0-3.

In de derde speelronde van de hoofdklasse vrouwen hebben de hockeysters van Amsterdam in het Wagener-stadion afgerekend met hekkensluiter Victoria. De hoofdstedelingen wonnen met 10-1 van de ploeg uit Rotterdam.

Niet alleen voor HGC, ook voor SCHC-speelster Caia van Maasakker was het een bijzondere avond. De 193-voudig international maakte haar 200ste treffer in de hoofdklasse en had dus naast de overwinning op Pinoké (5-0) nog een reden om feest te vieren. Teamgenoot Ginella Zerbo scoorde een hattrick en Van Maasakker maakte vlak voor tijd met een strafbal de score compleet.

In de competitie staan na de derde speelronde vier ploegen nog foutloos bovenaan: Amsterdam, SCHC, Den Bosch en HDM (2-0 overwinning op Laren) zijn met negen punten uit drie wedstrijden de koplopers.