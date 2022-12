Groenen en jarige Martens slechts invaller bij PSG, dat Real Madrid uitschakelt in CL

Chelsea, Paris Saint-Germain en AS Roma hebben zich vrijdagavond geplaatst voor de kwartfinales in de Champions League voor vrouwen. Bij de twee eerstgenoemde clubs was er Nederlandse inbreng.

Bij PSG was die inbreng overigens maar zeer beperkt. Lieke Martens mocht op haar dertigste verjaardag pas in de vijfde minuut van de blessuretijd invallen bij de 2-1 zege op Real Madrid. Jackie Groenen kwam een half uur voor tijd al in het veld voor de Franse ploeg.

PSG leidde toen al met 2-0, maar na de aansluitingstreffer van Real Madrid werd het in de laatste tien minuten nog spannend. De gelijkmaker viel echter niet, waardoor de Spaanse topploeg is uitgeschakeld.

Nouwen wint met Chelsea

Bij de laatste wedstrijd van PSG tegen Chelsea volgende week staat alleen de groepswinst nog op het spel. De ploeg uit Londen won in Albanië met 4-0 van Vllaznia. Aniek Nouwen speelde centraal achterin de volledige wedstrijd bij Chelsea, dat koploper is in de Engelse Super League.