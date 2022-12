Brabantse boeren krijgen halfjaar langer de tijd voor aanpassen van stal

Brabantse boeren krijgen zes maanden langer de tijd om hun stal om te bouwen tot een emissiearme stal. Dat hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant besloten. De stallen moeten voor 1 juli 2024 zijn aangepast, in plaats van voor 1 januari 2024.

Eerder deze week werd al de deadline voor het aanvragen van een vergunning voor een emissiearme stal in Brabant zes maanden uitgesteld, van 1 april 2023 naar 1 oktober 2023.

Bij het provinciehuis in Den Bosch hadden zich vanavond zo'n 150 actievoerders verzameld. Zij vinden dat ook de nieuwe deadline direct van tafel moet. Wim Bens, voorman van boerenorganisatie ZLTO, zei tegen Omroep Brabant dat het onhaalbaar is om voor 1 juli 2024 een aanvraag in te dienen en de aanpassingen te betalen. "Het lijkt mooi, maar eigenlijk hebben we hier niets aan."

Discussie over effect

Over emissiearme stallen is al langere tijd discussie. Het idee hierachter is dat deze stallen leiden tot minder stikstofuitstoot. In een stal met een emissiearme vloer loopt de urine weg door een sleuf, terwijl de poep achterblijft op de vloer en regelmatig wordt weggehaald. Omdat urine en poep niet vermengd worden, zou de uitstoot van ammoniak beperkt blijven en gaven provincies de afgelopen jaren vergunningen af aan boeren om meer vee te houden.

Maar wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat de stikstofuitstoot alleen minder is onder optimale omstandigheden. De Raad van State stelde in september dat niet onomstotelijk vaststaat dat de stallen tot minder uitstoot leiden, en haalde vervolgens een streep door de natuurvergunningen van drie melkveehouders.

Vanwege de onduidelijkheid rond de emissiearme vloeren besloot de provincie Noord-Brabant begin november om geen vergunningen voor emissiearme stallen meer in behandeling te nemen. Eerst moet het ministerie van Landbouw duidelijkheid scheppen, stelt de provincie. Boeren mogen in de tussentijd wel aanvragen in blijven dienen.