Groot deel Charkov nog zonder stroom na nieuwe dag met raketaanvallen

Na een dag van intensieve Russische luchtaanvallen op Oekraïne zit een groot deel van de stad Charkov nog zonder stroom. Vanochtend ging in het hele land het luchtalarm af. Het Russische leger vuurde opnieuw tientallen raketten af, volgens Oekraïense informatie minstens 70. Een woordvoerder van het Oekraïense leger zegt dat het gaat om een van de hevigste Russische aanvallen op de stad sinds het uitbreken van de oorlog in februari. Volgens Oekraïne zijn ongeveer zestig projectielen uit de lucht geschoten. Desondanks werd Charkov, na Kiev de grootste stad, zwaar getroffen. Negen energiecentrales hebben volgens de burgemeester "kolossale schade" opgelopen. Inmiddels zijn sommige wijken van Charkov weer voorzien van stroom, maar moet een groot deel van de stad het nog altijd zonder stroom en water stellen. De Oekraïense autoriteiten meldden explosies in zeker vier steden: Kryvyi Rih (de woonplaats van president Zelensky), Kiev, Zaporizja en Charkov. Daarbij vielen minstens twee doden, een derde persoon kwam om het leven door een brand na een granaatinslag. Kou als wapen Al weken neemt Rusland de Oekraïense stroomvoorzieningen onder vuur. Met drone- en raketaanvallen wil Rusland de installaties uitschakelen om zo de winterkou als wapen te gebruiken tegen de bevolking. De Oekraïners moeten zich schrap zetten voor nieuwe aanvallen, waarschuwde president Zelensky in zijn dagelijkse toespraak. Volgens hem beschikt Rusland over genoeg raketten om in de komende tijd nog meer energiecentrales uit te schakelen. Bekijk hieronder een reportage uit de onlangs bevrijde stad Cherson. Dagelijks heeft de stad te maken met Russische luchtaanvallen.

De Oekraïense stad Cherson is weer in handen van het Oekraïense leger. Maar de oorlog is nooit ver weg, dagelijks zijn er beschietingen. Verslaggever Rudy Bouma van Nieuwsuur laat zien hoe de stad omgaat met de rakettenregen. - NOS

De Oekraïense premier Denys Sjmyhal heeft gezegd dat er tenminste 17.000 stroomgeneratoren nodig zijn om de winter door te komen. Hij hoopt daarbij op steun uit het buitenland. Hulp uit Nederland Nederland heeft tot dusver voor 987 miljoen euro aan militaire steun aan Oekraïne gegeven, schrijft minister Kajsa Ollongren van Defensie aan de Tweede Kamer. Een deel van het materieel is rechtstreeks naar Oekraïne gestuurd. Een ander deel van de hulp ging via samenwerkingsprojecten met andere landen. De rest is bestemd voor het 'International Fund for Ukraine', een Brits initiatief. Bekijk in de video hieronder hoe Oekraïners omgaan met de winterse kou.