Debutante Greaves (18) niet onder indruk van WK-entourage, maar verliest toch

Drie jaar geleden schreef Fallon Sherrock dartsgeschiedenis door als eerste vrouw ooit een wedstrijd te winnen op het PDC-WK. In Alexandra Palace in Londen waren de dartsfans toen door het dolle heen en schreeuwden ze Sherrock een ronde later zelfs naar nog een zege. Vrijdagavond stond er een nieuwe vrouwelijke ster op in de persoon van Beau Greaves. De 18-jarige Engelse, die al het hele jaar het vrouwendarts domineert, was bij haar debuut op het WK zeer goed bestand tegen de druk die komt kijken bij het gooien voor duizenden uitzinnige fans. Toch leverde haar dat geen plek in de tweede ronde op. De Ier William O'Connor bleek in drie sets te sterk, 0-3. Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, maakte Greaves er wel degelijk een spannende partij van.

Half miljoen voor de winnaar Na het verlies van Jermaine Wattimena op donderdag doen er nog elf Nederlanders een gooi naar de wereldtitel in Alexandra Palace. De finale is op 3 januari. De winnaar neemt 500.000 pond mee naar huis, dat is omgerekend zo'n 580.000 euro.