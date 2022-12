Acht goals voor koploper Heracles, Advocaat pakt puntje met ADO

Heracles kwam via Samuel Armenteros al vroeg op voorsprong. Maar pas nadat Aliou Baldé na een half uur de gelijkmaker had binnengetikt voor Dordrecht, werd de koploper echt wakker. Twaalf minuten later stond het 4-1. Emil Hansson maakte de 2-1 en daarna scoorden Thomas Bruns en Armenteros met fraaie kopballen.

Met een riante zege op FC Dordrecht (8-1) heeft Heracles Almelo in de laatste wedstrijd voor de winterstop zijn koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De duels van concurrenten PEC Zwolle en MVV Maastricht werden afgelast.

Elton Kabangu maakte halverwege de eerste helft de eerste treffer van de wedstrijd. Een kwartier voor tijd viel de beslissing, toen De Graafschap verdediger Rio Hillen de bal in eigen doel werkte. In de slotfase maakte Max Svensson er nog 0-3 van.

Interim-coach Reinier Robbemond begon met een overwinning bij Willem II. De opvolger van de ontslagen Kevin Hofland leidde zijn ploeg met 0-3 langs De Graafschap, waar Robbemond in het verleden speler en hoofdtrainer was.

Hilterman passeerde met een schuiver de debuterende doelman Pepijn van de Merbel (20). Eerste doelman Roy Kortsmit ontbrak met een coronabesmetting. Daardoor zat keeperstrainer Gabor Babos als reservedoelman op de bank. De 48-jarige Hongaar was bij een invalbeurt de oudste speler ooit in het Nederlands betaald voetbal geworden, maar zover kwam het niet.

De oud-bondscoach was vorige week met een 4-1 nederlaag tegen Almere City niet al te best begonnen aan zijn 25ste klus als trainer.

Kent u die mop van die voetbalploeg die 3 uur in de bus heeft gezeten om door weer en wind naar de andere kant te reizen om daar te gaan voetballen? Telstar - MVV is afgelast. #TELMVV

Drie duels in de achttiende speelronde werden afgelast, omdat het veld wegens de vorst onbespeelbaar was. MVV was zelfs al vanuit Maastricht in het Noord-Hollandse Velsen gearriveerd, toen het hoorde dat de wedstrijd tegen Telstar niet doorging. Een kwartier voor de beoogde aftrap oordeelde arbiter Martin Perez dat het veld te slecht was.

Ook de wedstrijden Jong FC Utrecht - Jong AZ en Roda JC - PEC Zwolle gingen niet door. Dat werd op donderdag al besloten.