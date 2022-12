Schouten kan het nog; rijdt op karakteristieke wijze naar WB-goud 5.000 meter

Irene Schouten heeft de orde hersteld op de lange afstanden. De olympisch kampioene op de drie en vijf kilometer won in Calgary met overmacht de 5.000 meter tijdens het vierde wereldbekerweekend van deze winter. Met haar 6.48,06 was ze veel sneller dan Ragne Wiklund (6.52,86) en Ivanie Blondin (6.54,81). Winnen en weer laten zien dat ze nog steeds de beste is, was belangrijk voor Schouten. Op de drie kilometer ging het vorige week nog lelijk mis. Een zeldzame zevende plek. "Ik rijd gewoon prima rondjes", zei Schouten in aanloop naar het tweede wereldbekerweekeinde in Calgary. Ze had geen idee waar die zwakke tijd vorige week vandaan kwam. Vrijdag zag het er op de vijf kilometer weer vertrouwd uit. Lang gingen Schouten en Beune gelijk op. Zo'n vierenhalve minuut hield Beune, die met lef van start ging, het bij. Maar Schouten gooide er met nog vier rondes te gaan een versnelling uit. De lage 32'ers die Schouten er in de laatste ronden uit perste, waren te veel voor Beune. Schoutens laatste rondje van 32,0 was haar snelste van de gehele race. Bekijk hier de reactie van Irene Schouten:

Reactie Irene Schouten na haar zege op de 5.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary. - NOS

Meegetrokken door Schouten, reed Beune nog wel knap naar een persoonlijk record van 6.58,00 en eindigde als vierde. Schouten moest een strakke tijd neerzetten in de wetenschap dat Wiklund en Isabelle Weidemann nog moesten rijden. De 6.48,06 was sneller dan Wiklund, de leider in het wereldbekerklassement en winnaar van de drie kilometer in Stavanger en Calgary, en Weidemann ooit hadden gereden. Het bleek inderdaad te snel voor de Noorse Wiklund, al was haar 6.52,68 wel een persoonlijk record. Weideman kwam er helemaal niet aan te pas met 7.00,66. De Canadese stortte enkele rondjes voor het einde volledig in, nadat Blondin het tempo had opgevoerd. Merel Conijn, de derde Nederlandse op de 5.000 meter, kwam tot 7.04,77 en eindigde als achtste.

Een samenvatting van de 500 meter voor vrouwen bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary. Kim Min-sun wint, Femke Kok wordt vierde. - NOS

Probeer Kim Min-sun maar eens bij te houden over 500 meter. De Zuid-Koreaanse won voor de vierde keer op rij een wereldbekerwedstrijd op het kortste sprintnummer. Net als vorige week reed ze weer een persoonlijk record in Calgary. Met haar 36,96 was ze de enige sprintster onder de 37 seconden. De Japanse Miho Takagi (37,26) reed naar het zilver, de Amerikaanse Erin Jackson (37,35) won brons. Met haar vierde WB-zege op rij is Kim de eerste schaatsster sinds Nao Kodaira in 2018 die vier keer op een rij wereldbekergoud wint op de 500 meter. Voor het eerst dit seizoen wapperde er geen Nederlandse vlag na de 500 meter voor vrouwen. Jutta Leerdam won drie keer een medaille deze winter, maar viel nu met 37,41 buiten het podium. Ze werd vijfde. Kok beste Nederlandse Femke Kok was vrijdag de snelste Nederlandse. Met 37,38 kwam ze drie honderdsten tekort voor het brons. Jackson was in een direct duel net wat sneller. Net als vorige week eindigde Kok nipt naast het podium. "Vorige week had ik een slechte opening en deze week ging het weer iets beter. Vorige week had ik een beter rondje, en vandaag een slecht rondje. Ik heb van beide wat geleerd", kon Kok lachen na afloop. "Er is nog geen een keer een goede rit geweest voor mij. Ik hoop dat het binnenkort een keer samenkomt." Kok blijft positief. "Het is heel fijn om weer de beste Nederlander te zijn." Bekijk hieronder de reactie van Femke Kok:

Reactie Femke Kok na de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary. De Nederlandse wordt vierde. - NOS