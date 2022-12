Nuis lacht weer: oppermachtig WB-goud op 1.500 meter, evenaart Ritsma

Vier keer schaatsten de mannen deze winter een 1.500 meter en voor de vierde keer leverde dat een andere winnaar op. Nu was het Kjeld Nuis die er met het goud vandoor ging. Met zijn 1.42,60 was hij oppermachtig. Jordan Stolz meldde zich na een lastigere periode weer op het podium (1.43,19), Thomas Krol eindigde als derde (1.43,34). Het gaat iedere week een stukje beter op de schaatsmijl met de regerend olympisch kampioen Nuis. Na een zilveren medaille in Thialf, een bronzen vorige week in Calgary was het in het vierde wereldbekerweekend wel raak. Nuis is nu samen met Rintje Ritsma de succesvolste Nederlander in de wereldbeker op de 1.500 meter. Beiden wonnen elf keer WB-goud. 'Volle bak' Nuis stortte zich zonder angst in zijn rit. Met eerste volle rondes van 24,8 en 26,1 werd de jacht op goud ingezet. Vol erin vliegen en dan kijken hoe hij het in de laatste ronde volhoudt. Een tactiek die prima uitpakte. "Ik hield mij in, ik heb straks teamsprint", grapte Nuis na afloop. "Deze deed wel zeer, ja. Ik ging volle bak. Dit was weer de lef die ik graag wil laten zien op het ijs. Vorige keer kon ik het denk ik wel qua fitheid (Nuis kampte met een liesblessure, red.), maar toen zat het meer tussen mijn oren." Nu ging Nuis weer "vol erin". Bekijk hier de reactie van Kjeld Nuis:

Reactie Kjeld Nuis na zijn zege op de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary. Hij verslaat concurrent Jordan Stolz in een rechtstreeks duel. - NOS

Krol hanteerde dezelfde alles-of-niets-strategie als Nuis. Hij startte met 23,1 vliegensvlug, maar kon dat tempo in de laatste ronde niet doortrekken. Toch liet Krol zien dat ook hij weer wat beter in vorm is gekomen. Nuis voorziet ook dat Krol nog beter zal worden naarmate het seizoen vordert. "Nu houdt hij het niet vol, maar die wordt nog wel gevaarlijk hoor." Stolz wurmde zich nog tussen de twee Nederlanders. Het 18-jarige Amerikaanse talent had na zijn imponerende zege op de eerste wereldbekerschaatsmijl in Stavanger geen indruk meer gemaakt, maar verbeterde in zijn rit tegen Nuis bijna zijn eigen wereldrecord bij de junioren.

Het podium van de 1.500 meter in Calgary - Pro Shots

Tot dusver waren de gevestigde namen op de 1.500 meter nog niet in topvorm deze winter. Het jonge talent Stolz won er al één, de relatief onbekende Connor Howe greep de tweede zege en vorige week pakte Wesly Dijs (vandaag tiende in 1.44,23) verrassend goud. Zo zullen meerdere rijders gehoopt hebben op een podiumplek. Roest zesde Ook door de afwezigheid van Ning Zhongyang, de Chinees greep deze winter al twee medailles, werden de medaillekansen van de rest nog groter. Ning meldde zich vanochtend af voor het gehele weekend omdat hij niet helemaal fit is en wil trainen. Patrick Roest, die deze week druk trainde op de 1.500 meter, kwam tot 1.43,78 en eindigde als zesde. Dat Sander Eitrem een plaatsje hoger eindigde met 1.43,63 is voor Roest een waarschuwing met oog op de allroundtoernooien die nog komen dit seizoen, waar de jonge Noor Roests grootste bedreiging zal zijn.

Bekijk hier de samenvatting van de teamsprint bij de mannen tijdens het vierde wereldbekerweekend schaatsen van deze winter in Calgary. - NOS

De eerste dag van wereldbekerweekend vier werd afgesloten met de teamsprint. Daar verschenen Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer en Kjeld Nuis namens Nederland aan de start. Hun 1.18,93 was goed voor de tweede plek, de Polen gingen er met het goud vandoor omdat zij driehonderdste sneller waren. Scheperkamp opende rap, zo rap dat Otterspeer moeite had hem bij te houden in de eerste ronde. Otterspeer trok vervolgens flink door, met Nuis in zijn rug, die erna met de 1.500 meter al in de benen het snelste laatste rondje van het veld neerzette. Toch was het net niet genoeg voor het goud. De Polen Marek Kania, Piotr Michalski en Damian Zurek vierden feest op het middenterrein. Canada pakte brons. Bekijk hier de reactie van de teamsprinters:

Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer en Kjeld Nuis reageren nadat zij net geen WB-goud wonnen op de teamsprint bij het vierde wereldbekerweekend in Calgary. - NOS