Nuis kan weer lachen: oppermachtig WB-goud op 1.500 meter, evenaart Ritsma

Vier keer schaatsten de mannen deze winter een 1.500 meter en voor de vierde keer leverde dat een andere winnaar op. Nu was het Kjeld Nuis die er met het goud vandoor ging. Met zijn 1.42,60 was hij oppermachtig. Jordan Stolz meldde zich na een lastigere periode weer op het podium (1.43,19), Thomas Krol eindigde als derde (1.43,34).

Het gaat iedere week een stukje beter op de schaatsmijl met de regerend olympisch kampioen Nuis. Na een zilveren medaille in Thialf, een bronzen vorige week in Calgary was het in het vierde wereldbekerweekend wel raak. Nuis is nu samen met Rintje Ritsma de succesvolste Nederlander in de wereldbeker op de 1.500 meter. Beiden wonnen elf keer WB-goud.

Nuis stortte zich zonder angst in zijn rit. Met eerste volle rondes van 24,8 en 26,1 werd de jacht op goud ingezet. Vol erin vliegen en dan kijken hoe hij het in de laatste ronde volhoudt. Een tactiek die prima uitpakte.