Verkoop op Vliegtickets.nl om onbekende reden stilgelegd

Een van de grootste aanbieders van vliegtickets, Otravo, heeft de verkoop stilgelegd. Het Nederlandse bedrijf organiseert niet zelf reizen, maar bemiddelt in tickets, hotelreserveringen en autoverhuur via onder andere Vliegtickets.nl en WTC.nl.

Op de website vliegtickets.nl laat Otravo weten dat het bedrijf heeft besloten "tot nader bericht vanaf donderdag 15 december geen tickets meer te verkopen". Waarom de verkoop is stopgezet, is niet duidelijk. Het management van het bedrijf zegt in een verklaring nu niet bereikbaar te zijn voor een reactie.

Iedereen die al een ticket heeft ontvangen, hoeft volgens het bericht niets te doen. "Uw boeking is bevestigd." Reizigers die nog geen ticket hebben gekregen, krijgen het advies om contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij. Het heeft geen zin om te bellen met de klantenservice van vliegtickets.nl, want die is niet bereikbaar.

Luchtvaartmaatschappij KLM zegt in een reactie tegen De Telegraaf dat klanten die een KLM-ticket hebben geboekt via de sites van Otravo gewoon op reis kunnen.

Otravo werd begin 2014 opgericht toen Vliegtickets en WTC.nl met elkaar fuseerden. Later zijn meer bedrijven opgekocht, waaronder ook het Nederlandse Vakantiediscounter. Die partij is eerder dit jaar verkocht. Otravo heeft een jaaromzet van zo'n 2 miljard euro.