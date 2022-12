Wat drijft de Reichsbürger? 'Duitsland is bezet gebied, nog altijd!'

Vol trots toont Joachim Widera de eregalerij in zijn kantoor. Een kleine marmeren buste van keizer Frederik de Grote (1712-1786) staat naast een biografie van oud-rijkskanselier Otto von Bismarck (1815-1898). "Beiden hebben Duitsland groot gemaakt," glundert Widera als hij het boek oppakt. "Bismarck is mijn grote politieke voorbeeld: de stichter van het Tweede Duitse Rijk." Een ontmoeting met een Reichsburger (Rijksburger) is als een reis door de Duitse geschiedenis, waarbij men in hoog tempo langs jaartallen, oorlogen en andere historische momenten raast. Laverend tussen trots over het Duitse verleden en frustratie over het heden. "Want dit is nog steeds bezet gebied!" roept Widera, met zijn vinger wijzend. "Ik woon weliswaar op Duitse grond, in de huidige Bondsrepubliek, maar die is niet legitiem." Hij begint een betoog over het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen de geallieerden het nationaalsocialisme hadden verslagen en Duitsland opsplitsten. "Dat was een oorlogsmisdaad, daar is het volkerenrecht heel duidelijk over. De Bondsrepubliek is gesticht onder een bezettingsmacht, met een door de bezetter opgedrongen grondwet." Widera laat trots de eregalerij in zijn woonkamer zien, gewijd aan het Duitse Rijk:

Vorige week arresteerde de Duitse politie een groep rechtsextremisten die plannen hadden om het parlement te bestormen en een staatsgreep te plegen. De verdachten kwamen uit de hoek van de Rijksburgers. Correspondent Wouter Zwart sprak met een van hen. - NOS

Het zijn de typische argumenten waarmee de Rijksburgerbeweging de huidige Duitse staat afkeurt en betoogt dat het rijk van weleer officieel nooit is opgeheven. De 61-jarige Widera voelt zich onvrij. "Wat 70 jaar geleden is gebeurd wil ik wreken en corrigeren", stelt hij. Dat de Bondsrepubliek sinds haar oprichting een reeks vrije verkiezingen heeft gehouden waarin burgers hun eigen politieke richting kunnen bepalen, wuift hij weg: "Mensen geloven maar wat. Ook in een dictatuur zijn er verkiezingen. Kijk maar naar de DDR destijds. Duitse verkiezingen zijn niet rechtmatig en geven geen blijk van een soevereine staat." Mede daarom richtte Widera zijn eigen politieke partij op: Deutsche Zukunft, een opvallend toekomstgerichte naam voor een beweging die het verleden maar moeilijk kan loslaten. Uit zijn binnenzak haalt hij een lichtblauw boekje. Deutsches Reich staat erop. Een paspoort. Geheel volgens internationale standaard, aldus Widera, die ook de binnenkant toont. Waarom terug naar die tijd? Een overweldigende meerderheid van de Duitsers heeft niks met die periode, die de opmaat vormde voor twee vernietigende wereldoorlogen. Widera weerspreekt dat: "U heeft het over de meerderheid van de Duitsers, maar dat heb ik nooit bevestigd gezien. Het zijn altijd weer de media die zoiets beweren, of de regering in Berlijn die de media aanstuurt."

In de politiek zijn deze mensen lang weggezet als 'gekkies'. Het tegendeel is waar. Ze hebben een extreem goed netwerk, kennis van wapens en connecties tot in de hoogste kringen. Olaf Sundermeyer, onderzoeksjournalist

Verwijten dat de Duitse publieke omroep en de politiek schouder aan schouder opereren en met volksverlakkerij elkaar in het zadel houden, zijn feitelijk onjuist, maar veelgehoord in kringen van Rijksburgers. Widera staat dan ook niet alleen. Volgens schattingen noemen zo'n 20.000 Duitsers zich Rijksburger. Daarmee is de beweging in een paar jaar tijd bijna verdubbeld. Een belangrijk moment daarbij was de coronacrisis in 2020, en de daaruit voortvloeiende argwaan tegen de overheid. Wat begon als demonstraties tegen strenge lockdownmaatregelen, ontaardde steeds vaker in protestmarsen tegen de staat, die slechts een elite zou dienen en de gewone man niet ziet staan. Incident bij Bondsdag Aangewakkerd door complotdenkers en rechtsextremisten op sociale mediakanalen als Telegram, signaleerden Duitse veiligheidsdiensten een snelle radicalisering. Dat leidde in de zomer van 2020 tot een incident bij de Bondsdag. Tientallen mensen met rood-wit-zwarte Rijksvlaggen bestormden de trappen van het parlementsgebouw en schreeuwden leuzen als "landverraders" en "opstand" naar de volksvertegenwoordigers binnen. Dat twee jaar later een complot zou worden onderschept om datzelfde parlement met geweld omver te werpen, verbaast onderzoeksjournalist Olaf Sundermeyer dan ook niet. Hij houdt zich al jaren bezig met extreemrechtse bewegingen in Duitsland en kent een aantal van de vorige week gearresteerde verdachten persoonlijk, onder wie een oud-militair. "We zijn al langer bekend met plannen uit die hoek", beweert Sundermeyer, "Ze noemen het de Grote Afrekening. Mensen voor een tribunaal brengen of nog erger. Maar in het publieke debat, zeker in de politiek, zijn deze mensen lang weggezet als 'gekkies'. Het tegendeel is waar. Ze hebben een extreem goed netwerk, kennis van wapens en connecties tot in de hoogste kringen, zoals bij justitie."