Meer kinderen met streptokokkeninfectie, mogelijk effect van pandemie

Het afgelopen jaar hebben meer kinderen dan gebruikelijk een ernstige infectie met zogeheten groep-A-streptokokkenbacteriën doorgemaakt. Dat meldt het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag, dat de cijfers met zes andere ziekenhuizen heeft onderzocht. Gisteren bleek dat er ook in het Verenigd Koninkrijk zorgen zijn over de bacterie.

In het tweede kwartaal van dit jaar meldden 28 kinderen met een ernstige infectie zich in het ziekenhuis. Dat waren er in 2019 negen en in 2018 twee. De infecties kwamen vooral voor bij kinderen onder de 5 jaar.

In totaal kwamen na de opheffing van de coronamaatregelen 61 kinderen met een ernstige groep A-streptokokkeninfectie in het ziekenhuis terecht. Vijf van hen overleefden de ziekte niet, een opvallend hoog aantal volgens het ziekenhuis.

Coronaperiode

Volgens kinderarts Mirjam van Veen van het Juliana Kinderziekenhuis is het hoge aantal infecties mogelijk het gevolg van de coronamaatregelen. "We zien de toename vooral bij kinderen onder de vijf jaar", zegt zij. "Die kinderen waren in de coronatijd juist in de periode waarin je afweer moet opbouwen. En dat is veel minder gebeurd."

Volgens Van Veen werd er aanvankelijk gedacht dat de stijging van het aantal infecties in de zomer zou afzwakken. "Maar we zien nu eigenlijk dat de toename dit jaar blijft."