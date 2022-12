Provincie Limburg stemt voor openhouden Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport blijft open, heeft het provinciebestuur van Limburg besloten. Er waren 26 stemmen voor het openhouden van het vliegveld, 21 Statenleden stemden tegen.

Er is nog één voorbehoud: eerst moeten Provinciale Staten het nog eens worden over een samenwerkingsverband met medeaandeelhouder Schiphol. Airport.

Schiphol is sinds kort mede-eigenaar van Maastricht Aachen Airport. Het luchthavenbedrijf betaalt 4,2 miljoen euro voor 40 procent van de aandelen. Na Schiphol voert Maastricht de meeste vrachtvluchten uit.

'Milieuvervuilend en overbodig'

Eerder vandaag werd bekend dat Limburgse Statenleden in de aanloop naar het debat over de toekomst van het vliegveld zijn bedreigd. Statenlid Teun Heldens van VVD sprak over bedreigingen en intimidatie, onder meer via e-mails.

Voor het provinciehuis in Maastricht protesteerden vandaag tientallen mensen. Tegenstanders vinden het vliegverkeer milieuvervuilend, overbodig en duur. Ze zeggen last te hebben van laag overvliegende vrachtvliegtuigen en vinden dat de locatie tussen veel woonkernen ongeschikt is voor grote vrachtvluchten.