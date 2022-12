Op Twitter mag alles gezegd worden, tenzij het Elon Musk raakt

Het wordt steeds duidelijker dat Elon Musk in z'n eentje bepaalt wat er wel niet op Twitter mag worden gezegd. Hij kocht het platform met de boodschap dat er alle ruimte moet worden geboden om te kunnen zeggen wat je wil, maar dat uitgangspunt brengt hij nu zelf aan het wankelen.

Vannacht werden een aantal Amerikaanse journalisten om onduidelijke redenen van Twitter afgegooid. Onder hen journalisten van The New York Times, The Washington Post en CNN, die Elon Musk en Twitter al langer kritisch volgen. Zij lijken te zijn geschorst omdat ze verslag deden van het verwijderen van een Twitter-account dat de bewegingen van Musks privévliegtuig volgde (@ElonJet). Het is onduidelijk of de schorsing tijdelijk is - wat Musk zelf suggereert - of voor altijd.

Beleid omgegooid

"Het bijzondere aan deze situatie is dat Musk eerder juist had aangegeven dat @ElonJet zou blijven bestaan en dat dat een signaal was dat er veel mocht", reageert Michael Klos, hij onderzoekt online vrijheid van meningsuiting aan de Universiteit Leiden. "Musk heeft dat beleid nu opeens omgegooid. Je krijgt heel sterk de indruk dat de keuzes van Musk worden gemotiveerd vanuit privéoverwegingen."