Voormalig vrijetrappenkanon en Serie A-legende Mihajlovic (53) overleden

Je hield van hem of je haatte hem. Een middenweg bestond niet. Maar iedereen raakte in vervoering als Sinisa Mihajlovic achter een vrije trap ging staan. Hoe groter de afstand hoe beter, zo leek het bij de Servische specialist. En de uitkomst stond vaak bij voorbaat al vast. Na zijn profcarrière werd Mihajlovic trainer in Italië, zijn tweede vaderland. Tot zijn ontslag afgelopen september was hij nog trainer van Bologna. En dat terwijl hij al jaren streed tegen leukemie.

Mihajlovic maakte als speler deel uit van de gouden Joegoslavische generatie. In 1991 schoot hij Rode Ster Belgrado met een rake vrije trap tegen Bayern München naar de finale van de Europa Cup I. Een finale die gewonnen werd na strafschoppen van Olympique Marseille. Het multiculturele elftal met Robert Prosinecki, Dejan Savicevic, Darko Pancev en Mihajlovic leek voorbestemd tot veel meer successen met club en vaderland, maar de oorlog in Joegoslavië maakte daar een abrupt einde aan. Voor de duivel niet bang Mihajlovic groeide op in Vukovar op de frontlijn van de strijd tussen Kroaten en Serviërs en koos als zoon van een Servische vader en een Kroatische moeder de kant van de Serviërs. Hij schroomde niet om zich op de foto te laten zetten met zijn vriend Zeljko Raznatovic, beter bekend onder zijn 'nom de guerre' Arkan.

Sinisa Mihajlovic (gehurkt, tweede links) in mei 1991 voor een van de laatste wedstrijden van het elftal van verenigd Joegoslavië. - AFP

Als de van vele oorlogsmisdaden beschuldigde Arkan in 2000 in de lobby van een hotel wordt vermoord laat Mihajlovic een rouwadvertentie publiceren in Servische kranten met de tekst: 'Zeljko Raznatovic is een held van het Servische volk.' De noppen van Bergkamp Het tekent Mihajlovic, die maling heeft aan wat anderen van hem vinden en tegenstanders op het veld vaak het bloed onder de nagels vandaan haalt. Hij deelt graag uit en moet soms ook incasseren. Als de tegenstander durft tenminste. Zoals Dennis Bergkamp. In de achtste finales van het WK van 1998 in Frankrijk stampt Bergkamp in de slotfase bij de hoekvlag op de liggende Mihajlovic. Het incident ontgaat de arbitrage en dat is maar goed ook. Want anders zou die wondergoal tegen Argentinië er nooit geweest zijn.

Bij het WK van 1998 in Frankrijk toont Sinisa Mihajlovic zijn reputatie als vrijetrappenspecialist. In de achtste finales tegen Nederland stuit hij echter op doelman Edwin van der Sar en voelt hij de noppen van Dennis Bergkamp. - NOS

Behalve in 1998 staat Mihajlovic ook bij het EK van 2000 tegenover Oranje, maar dat duel zal hij nog liever willen vergeten. Nederland wint met 6-1. Zijn laatste interland speelde hij in 2003 voor Servië en Montenegro, destijds getraind door zijn oude maatje (en Montenegrijn) Savicevic. Vrijetrappenkoning Juist in die jaren staat Mihajlovic op de toppen van zijn roem in Italië. Nog altijd geldt hij als de vrijetrappenkoning van de Serie A: liefst 28 vrije trappen schoot hij raak, de meeste onhoudbaar in de kruising. Op 13 december 1998 maakte Mihajlovic als speler van Lazio zelfs een hattrick met vrije trappen, iets wat zelden vertoond is.

In 2000 vierde hij zijn enige Serie A-titel met Lazio, hoewel er ook een met Inter op zijn palmares prijkt. Die laatste heeft hij niet gevierd, want de titel viel in zijn schoot vanwege de diskwalificatie van Juventus. Daarnaast vertoonde hij zijn kunsten bij AS Roma en Sampdoria. Trainersloopbaan in Italiaanse subtop Geen wonder dat zijn trainersloopbaan zich ook vooral in Italië afspeelde, bij gerenommeerde clubs als Inter, Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan en Torino. In 2012 werd hij aangesteld als bondscoach van Servië, maar toen kwalificatie voor het WK in Brazilië op niets uitliep werd Mihajlovic ontslagen.