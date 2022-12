Burgemeester Haaksbergen vraagt inwoners dit jaar geen klaphamer te gebruiken

Burgemeester Welten van Haaksbergen vraagt zijn inwoners om rond de jaarwisseling geen klaphamer te gebruiken. De oproep volgt op een ongeluk vorig jaar op Oudejaarsdag met een klaphamer. Een 12-jarige jongen kwam daarbij om het leven, een 11-jarige jongen raakte zwaargewond.

De ouders van het dodelijke slachtoffer hadden Welten gevraagd om voor deze jaarwisseling in Haaksbergen een lokaal klaphamerverbod in te voeren. De gemeente had daarna onderzocht wat mogelijk was, maar organisatorisch blijkt een dergelijke regeling op korte termijn onmogelijk.

Daarvoor zou namelijk de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moeten worden aangepast. Omdat de gemeenteraad officieel hiermee moet instemmen, lukt dat dit jaar niet meer. Wel gaat de gemeente na de jaarwisseling verder werken aan een eventueel klaphamerverbod, meldt RTV Oost.

Veroordeling voor klaphamerdrama

Een klaphamer is een metalen constructie, ongeveer zo groot als een tafel, met een scharnier en een hamerachtige punt. In een bakje aan de onderkant wordt een explosief poeder gelegd. Daarna wordt met de hamer op het poeder geslagen, met een harde knal tot gevolg. In verschillende dorpen in Twente is de klaphamer al jarenlang een traditie.

De 12-jarige Bram werd vorig jaar op Oudejaarsdag dodelijk in de borst getroffen door rondvliegende stukjes metaal van de klaphamer. De 11-jarige Robbin hield aan de klap blijvende verwondingen aan zijn benen over.

De 38-jarige Sebastiaan O., die de klaphamer bediende, werd gisteren veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De rechtbank verwijt hem dat hij ondoordacht heeft gehandeld en een "opeenstapeling van fouten" heeft begaan.

Optreden tegen gevaarlijke stoffen

Een gemeentewoordvoerder laat aan RTV Oost weten dat burgemeester Welten zijn oproep binnenkort doet in een huis-aan-huisblad. Ook gaat hij nadrukkelijk waarschuwen voor de risico's van het knallen met carbid.

Hoewel er officieel geen wettelijk verbod voor de klaphamer ligt, zegt de woordvoerder dat de APV wel juridische mogelijkheden biedt om op te treden tegen mensen die een apparaat gebruiken "dat er gevaarlijk uitziet" of in de weer zijn met mogelijk gevaarlijke stoffen. "In dat geval kunnen we handhavend optreden."

Zo moet iemand die het explosieve mengsel van kaliumchloraat met zwavelpoeder - dat in klaphamers wordt gebruikt - wil kopen daarvoor een vergunning hebben.