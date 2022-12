Iraanse arts en rapper riskeren executie: 'Durf niet aan ophanging te denken'

"We klimmen van onderen naar de top. Na 44 jaar regeren is dit het jaar dat jullie zullen falen", rapt Toomaj Salehi in zijn laatste videoclip. De 32-jarige rapper werd eind oktober, een paar dagen na publicatie van de clip, gearresteerd.

Al drie maanden lang wordt er gedemonstreerd voor meer vrijheden in Iran. De protesten zijn wijdverspreid en het lukt het regime niet om ze de kop in te drukken. Om de betogers af te schrikken grijpen de autoriteiten nu naar de doodstraf. Iran hoort bij de landen die deze straf het vaakst opleggen.

De rapper staat bekend om zijn teksten waarin hij het regime bekritiseert. Vorig jaar verdween hij al kort achter de tralies, maar deze keer is hij aangeklaagd voor wat officieel 'corruptie op aarde' heet. Daar valt in Iran verzet tegen het regime onder, en iemand die daaraan schuldig wordt bevonden riskeert de doodstraf.

"We hebben al 42 dagen geen rust meer", vertelt zijn oom Eghbal Eghbali vanuit Duitsland. "Ik heb Toomaj sinds zijn arrestatie niet meer kunnen spreken. Ook mijn zussen die in Iran wonen mogen onze Toomaj niet bezoeken in de gevangenis."

"Het berechten van demonstranten gebeurt meestal in religieuze rechtbanken. Die bestaan sinds de oprichting van de Islamitische Republiek in 1979. Zaken met betrekking tot drugssmokkel, moord of het omverwerpen van het regime worden daar behandeld.

Correspondent Daisy Mohr over de rechtsgang in Iran:

"De Iraanse autoriteiten hebben geen enkel bewijs getoond", vertelt zijn broer Hasan Ghare-Hasanlou die al drie jaar in Nederland woont. Hij heeft zijn broer sinds diens arrestatie niet gesproken. Wel zag hij een foto rondgaan op sociale media waarop zijn broer zwaargewond in het ziekenhuis te zien is.

Terwijl rapper Toomaj nog wacht op het definitieve oordeel, is het voor radioloog Hamid Ghare-Hasanlou al te laat. Hij is vorige week ter dood veroordeeld. De arts zou betrokken zijn bij de moord op een lid van de Basij, een paramilitaire militie van vrijwilligers die door het regime wordt ingezet om de protesten neer te slaan.

#Iran :Radiologist among those sentenced to death was reportedly found guilty after his wife ‘confessed’ under torture that he kicked basiji,who later died-Hamid & Farzaneh Hassanlou said during trial that they participated in #IranProtests & nothing more #مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/kLh34sou07

Another very powerful video by physicians from around the world in support of #HamidGharehHasanlou , a radiologist who is in danger of being executed by #Iran ’s brutal regime for protesting. Please amplify because it can save lives. #MahsaAmini pic.twitter.com/sxkx6Ozt1x

Ook rapper Toomaj heeft - vrijwel zeker onder dwang - een verklaring afgelegd. Die is opgenomen en uitgezonden door een televisiezender die verbonden is aan het regime. In de video worden de beelden van zijn eigen videoclip gebruikt en zegt Toomaj dat muziek kan aanzetten tot geweld. Hij biedt vervolgens zijn excuses aan.

Hamid Ghare-Hasanlou werd samen met zijn vrouw Farzaneh opgepakt. Zij zou na martelingen hebben verklaard dat haar man iemand van de vrijwillige ordetroepen een schop heeft gegeven. Ze trok de verklaring later in, maar het was al te laat. Toen hij na zijn operatie wakker werd, moest hij direct door naar de rechtbank waar hem de doodstraf werd opgelegd. Zijn vrouw moet 25 jaar de gevangenis in.

IRGC media published forced confession of Iranian famous and anti-regime rapper Toomaj Salehi. According to his family he has been brutally tortured in prison. pic.twitter.com/vrb1Gj0JPO

Het is voor zijn oom Eghbali de eerste keer in anderhalve maand dat hij zijn neef weer ziet. Hij hoort in zijn woorden geen spijt. "Wat ik zie is een Toomaj die 42 dagen gemarteld is. Natuurlijk zegt hij dat hij zijn woorden terugneemt, zijn leven hangt ervan af." Ook Amnesty International zegt dat de rapper gemarteld is.

De VS heeft vorige maand nog sancties opgelegd aan zes hooggeplaatste medewerkers van de Iraanse staatstelevisie, vanwege hun rol bij het uitzenden van afgedwongen bekentenissen.

Politieke sponsoren

Eghbali vraagt ook via de Duitse politiek aandacht voor zijn neef. Het SPD-Bondsdaglid Ye-One Rhie is inmiddels 'politiek sponsor' van Toomaj. Dat houdt in dat ze zijn zaak onder de aandacht houdt en zo de druk opvoert. Meerdere Duitse politici zijn inmiddels politiek sponsor van Iraniërs die op de dodenlijst staan.