Veel meer klanten bij voedselbanken dan begin dit jaar

Steeds meer mensen kloppen aan bij de voedselbank, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. Eind november vroeg een recordaantal van 120.000 mensen hulp bij de voedselbanken. Dat zijn er 30 procent meer dan aan het begin van dit jaar, zegt Tom Hillemans van de koepel.

De grootste stijging was volgens hem te zien in de maanden oktober en november. Tot dat moment was de toename ten opzichte van 1 januari 2022 zo'n 5 procent. Daarna schoot het aantal mensen dat aanklopt bij de voedselbanken flink omhoog. Wel verschilt de toename volgens Hillemans per voedselbank.

De stijging wordt veroorzaakt door de stijgende energiekosten in combinatie met de hoge inflatie, zegt Hillemans na berichtgeving in NRC. "Het is een opeenstapeling." Door de gestegen kosten komen volgens hem nu veel mensen in loondienst in de problemen. Tijdens de coronacrisis, toen ook veel mensen gebruikmaakten van de voedselbank, waren het vooral zzp'ers die aanklopten.

Wat waarschijnlijk ook invloed heeft, is de verruiming van het normbedrag waarmee mensen toegang hebben tot de voedselbank. Hierdoor kunnen sinds september meer mensen een hulppakket afhalen. "Maar we schatten in dat het effect van de energiecrisis en inflatie groter is", zegt Hillemans.