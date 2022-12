Dode gevonden in vijver Brabants dorp, lichaam zat vastgevroren in ijs

In het Brabantse dorp Huisseling, in de buurt van Oss, is vanochtend een dode gevonden in een vijver. Het slachtoffer zat deels vastgevroren, meldt de politie.

Rond 09.30 uur kreeg de politie een melding binnen dat er iemand in het water lag. Volgens Omroep Brabant is de brandweer met ladders de vijvers opgegaan om zo het slachtoffer naar de kant te halen. Het slachtoffer is met ijs en al uit het water gehaald, aldus de regionale omroep.

De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Het lichaam wordt onderzocht, ook om duidelijk te krijgen wat er is gebeurd. Op dit moment heeft de politie geen signalen van een misdrijf. De persoon lag waarschijnlijk al langere tijd in het water.

Het lichaam werd gevonden door Bart Brentjens, de olympisch kampioen mountainbike in 1996. Hij liep buiten toen hij het slachtoffer in het water zag liggen. "Ik zag vanochtend twee voeten uit het ijs steken in de vijver. Daarna heb ik de hulpdiensten gebeld", zegt Brentjens tegen Omroep Brabant.