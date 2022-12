Na 25 jaar gaat iconisch Pokémon-duo Ash en Pikachu met pensioen

Gotta catch 'em all! Het lijkt er nu op dat Ash alle Pokémon heeft gevangen. Het volgende seizoen van de populaire serie gaat namelijk verder zonder het iconische duo Ash Ketchum en Pikachu. Na 25 jaar vindt het bedrijf achter de Japanse serie het tijd dat er nieuwe hoofdpersonen en een andere verhaallijn komen. "Ash en Pikachu hebben vele ontmoetingen, vele veldslagen en vele spannende en memorabele tijden gehad", schrijft Pokémon op sociale media. Maar het volgende seizoen is 'the final chapter'. De elf afleveringen beginnen op 13 januari in Japan, het is niet bekend wanneer de afleveringen in Nederland te zien zijn. De nieuwe trainer Liko neemt de Pokémonbal van Ash over, samen met de groene kat-Pokémon Sprigatito.

Nieuwe hoofdpersonen in Pokémon - Screenshot van Facebook

Pokémon werd voor het eerst in 1997 in Japan uitgezonden. De serie volgt de jongen Ash, en zijn sidekick Pikachu, terwijl ze reizen en aan Pokémonkampioenschappen meedoen. Naast uit de serie bestaat de franchise onder meer uit videogames, kaarten, manga-strips, speelfilms en een tijdschrift. Ook bestaat er Pokémon-merchandise, van knuffels tot kleding. Het is na Super Mario de populairste game-franchise ter wereld. Het feit dat Ash wordt vervangen, is best wel opmerkelijk, zegt radiomaker en anime-kenner Mai Verbij. Het karakter is namelijk gebaseerd op het leven van de bedenker van Pokémon. In de Japanse versie heet Ash Satoshi, en zo heet de bedenker ook. Insecten of Pokémon vangen Bij de bedenker werd autisme vastgesteld. Daarom had hij vroeger moeite met vrienden maken. Om de tijd te verdrijven, ving hij insecten, vertelt Verbij. Toen hij later interesse kreeg in gamen, bedacht hij een spel waarin je insecten kan vangen. Dat werd Pokémon. "Het geeft daarom een gek gevoel dat het karakter verdwijnt, maar het kan wel nieuwe dynamiek brengen." Pokémon heeft eind jaren 90 een grote bijdrage geleverd aan de populariteit van het genre anime (een Japanse tekenfilmreeks), zegt Verbij. Ook in Nederland. "Het was voor Pokémon veel meer een niche-genre. Soms denk ik dat het dat nog steeds is, maar dan zie ik de enorme drukte met anime-liefhebbers bij een bijeenkomst als Comic Con en realiseer ik me dat het een heel grote groep is die deze tekenfilms kijkt."

Pikachu en Ash zijn een sterk koppel, waar veel mensen zich mee kunnen identificeren. Superfan Nick