Toch ook energiesteun voor mensen met blokverwarming of gedeelde meter

Ook mensen in een woning met blokverwarming en blokelektriciteit, veelal in grote flatgebouwen, krijgen een tegemoetkoming in de energiekosten. Dat heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie bekendgemaakt.

Het exacte bedrag moet nog worden vastgesteld, maar volgens Jetten komt het in de buurt van de financiële bijdrage via het prijsplafond en de 190 euro die huishoudens in november en december kregen.

Het gaat om ongeveer 700.000 huishoudens met blokverwarming. Zij hebben door hun zogenoemde grootverbruikersaansluiting geen profijt van het prijsplafond.

Studentenhuizen

Daarnaast krijgen ook woningen met een gedeelde kleinverbruikersaansluiting en energiemeter een bijdrage. Het gaat dan om gesplitste etages in oudere panden, woonzorginitiatieven en studentenhuizen.

Zij delen een aansluiting en moeten daardoor ook het prijsplafond delen, waardoor hun profijt oneerlijk laag uitpakt. Waarschijnlijk gaat de financiële bijdrage voor deze woningen gelden vanaf twee tot vijf huishoudens of personen per gedeelde meter.

De vereniging van eigenaren of de verhuurder kunnen de tegemoetkoming binnenkort aanvragen. De maanden november en december worden met terugwerkende kracht uitbetaald.

Netjes verdelen

Jetten gaat ervan uit dat er geen misbruik van zal worden gemaakt. "Misstanden worden hard aangepakt", zegt hij. "En de eigenaren en huurders moeten het bedrag netjes onder elkaar verdelen."

De overheid heeft de adressen van deze huishoudens verzameld met hulp van bestanden van de Belastingdienst en het Kadaster. "Er lag helaas niet al een bestand klaar van deze woningen", aldus Jetten.