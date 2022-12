Grondwater oorzaak omhoogduwen A7 bij Sneek, weg mogelijk maanden dicht

De A7 tussen Sneek en Joure blijkt omhoog te zijn geduwd door grondwater, aldus Rijkswaterstaat. De snelweg is sinds woensdag in beide richtingen afgesloten, omdat er een soort drempel in het asfalt is ontstaan.

Een deel van de tunnelbak, een zogenoemde tunnelmoot, is door de druk van het grondwater omhoog gekomen, schrijft Omrop Fryslân. Waarschijnlijk zijn er ankers gebroken die de tunnelmoot op zijn plaats moesten houden.

Rijkswaterstaat gaat alle grondankers controleren en de schade herstellen. Dat duurt waarschijnlijk enkele maanden.

Niet eerder schade geconstateerd

Om ervoor te zorgen dat het asfalt en de tunnelmoot niet verder omhoog komen, zijn er 1700 grote zakken met zand geplaatst die tegendruk geven.

Bij reguliere inspecties van Rijkswaterstaat is niet eerder schade aan de ankers of tunnelmoten geconstateerd.

Het gaat om het deel van de weg onder het aquaduct van het Prinses Margrietkanaal bij Uitwellingerga. Verkeer moet de komende tijd via lokale en provinciale wegen omrijden.

"Mensen moeten eraan wennen. Het zal de komende tijd nog hinder geven", aldus Rijkswaterstaat gisteren.