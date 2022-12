Gladheid blijft, code geel tot morgenmiddag

Het blijft de nog hele dag en morgenochtend glad op de weg. Het KNMI heeft code geel afgegeven tot en met morgenochtend. Eerst gold die waarschuwing tot vandaag 12.00 uur.

"Met uitzondering van de Waddeneilanden is het tot en met zaterdagochtend plaatselijk verraderlijk glad door bevriezing van natte weggedeelten. En in de oostelijke helft kan het daarnaast ook plaatselijk glad worden door (lichte) sneeuwval", meldt het KNMI.

Gisteravond en afgelopen nacht had het verkeer veel last van ijzel. Omdat het verraderlijk glad was, werd toen voor het grootste deel van het land code oranje afgegeven en sommige wegen werden afgesloten.

Bestuurder omgekomen

Op verscheidene plekken raakten auto's van de weg, ook vanochtend nog. In de Zeeuwse plaats Kapelle belandde een auto in het water en daarbij kwam de bestuurder om het leven, een 50-jarige vrouw uit die plaats. De politie doet nog onderzoek, maar zegt dat de gladheid vermoedelijk de oorzaak is.

Verder hadden ziekenhuizen het veel drukker met mensen die op straat waren uitgegleden en daardoor letsel hadden opgelopen.