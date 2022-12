Limburgse Statenleden bedreigd over debat sluiting Maastricht Aachen Airport

Limburgse Statenleden zeggen dat ze in aanloop naar het debat over de sluiting van Maastricht Aachen Airport (MAA) zijn bedreigd. Vandaag wordt er vergaderd over de toekomst van het vliegveld.

Onder anderen Statenlid Teun Heldens van VVD sprak over bedreigingen voorafgaand aan het debat. "De standpunten zijn verhard. Er zijn e-mails en teksten binnengekomen die vreselijk zijn. Het gaat om intimidatie, laster, smaad en opruiing."

Tegenstanders van het vliegveld hebben last van laag overvliegende vrachtvliegtuigen. Ze vinden dat vliegverkeer milieuvervuilend, overbodig en duur. Tegen het vliegveld werd onlangs aangifte gedaan van economische misdrijven omdat MAA niet over de benodigde natuurvergunningen zou beschikken voor de uitstoot van stikstof, aldus 1Limburg .

182 miljoen

Voor het provinciehuis in Maastricht protesteren vandaag enkele tientallen mensen. Onder de demonstranten zijn omwonenden en vertegenwoordigers van actiegroepen en milieuorganisaties.

De actievoerders vinden dat het vliegveld vanwege de locatie tussen veel woonkernen ongeschikt is voor groot handelsverkeer. Het vliegveld heeft daarnaast veel concurrentie vanwege zeven luchthavens binnen een uur rijden, met name Bierset bij Luik.

De Staten beslissen vandaag over de toekomst van het vliegveld. Een meerderheid wil het voortbestaan van de luchthaven veiligstellen door er tot 2040 zo'n 182 miljoen euro in te investeren.

De SP liet vandaag weten in maart een referendum te willen over het vliegveld.