Infantino bevestigt uitbreiding WK voor clubs van 7 naar 32 deelnemers

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft tijdens een persconferentie in Qatar verteld dat het WK voor clubs wordt uitgebreid naar 32 teams. Volgens de Zwitser wordt de uitbreiding vanaf 2025 van kracht.

Aan het WK voor clubs in de huidige opzet nemen de zes winnaars van de continentale toernooien deel en de kampioen van het gastland. Het Engelse Chelsea won de laatste editie door het Braziliaanse Palmeiras na verlenging met 2-1 te verslaan.

De FIFA was in 2019 al voornemens om het aantal deelnemers uit te breiden naar 24 clubs. Dat riep toen met name bij de Europese clubs veel weerstand op, mede omdat het toernooi in de zomer zou gaan plaatsvinden. Het is nog onduidelijk in welke periode van het jaar de editie van 2025 gaat worden gespeeld.

Het eerstvolgende WK voor clubs wordt in februari gespeeld. Marokko is dan de gastheer. Champions League-kampioen Real Madrid neemt namens Europa deel.

Groepsfase WK 2026 ongewis

Infantino vertelde tevens dat de FIFA nog onderzoekt hoe de groepsfase van het 'gewone' WK voetbal in 2026 eruit gaat zien. Het toernooi wordt dan uitgebreid van 32 naar 48 deelnemers.

Er werd verondersteld dat de groepsfase uit zestien groepen van drie landen zou bestaan. In die opzet schuilt echter het gevaar van een salonremise tussen landen. Die kans is een stuk kleiner met een groep met vier landen, zo wees dit WK wel uit. De groepsfase in Qatar stond vaak bol van de spanning.