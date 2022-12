Doden en stroomuitval na tientallen Russische luchtaanvallen op Oekraïne

Russische luchtaanvallen hebben vandaag "kolossale" schade aan de infrastructuur van Charkov veroorzaakt, zegt burgemeester Ihor Terekhov op Telegram. Vooral de elektriciteitssystemen zijn geraakt.

"Ik vraag aan jullie om geduldig te zijn met wat er momenteel gebeurt. Ik weet dat er in jullie huizen geen licht, geen verwarming, geen water is", zei Terekhov in een post op de berichtenapp.

Rusland heeft vandaag ongeveer 70 luchtaanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Er werden door de autoriteiten explosies in zeker vier steden gemeld: Kryvyi Rih (de woonplaats van president Zelensky), Kiev, Zaporizja en Charkov. Volgens lokale media kwamen er ook projectielen neer in de regio's Dnipro, Korosten, Poltava, Tsjoehoejiv, en Vinnitsia. Het Russische staatspersbureau Tass spreekt van een "enorme klap voor de Oekraïense infrastructuur".

Stroomuitval

Minstens twee personen zijn omgekomen en vijf gewond geraakt toen een woongebouw in Kryvyi Rih werd getroffen door een raket. Ook in Cherson kwam iemand om het leven.

Vanuit verschillende regio's, waaronder Kiev en Charkov, komen berichten binnen over stroomuitval. Duizenden mensen zijn de schuilkelders en metrostations in gerend om te schuilen.

Luchtafweer

De Oekraïense autoriteiten hebben meerdere luchtaanvallen kunnen stoppen met luchtafweersystemen. Zeker 37 van de 40 raketten in de regio Kiev zijn door Oekraïne uit de lucht gehaald.

De vorige keer dat er zoveel Russische luchtaanvallen op Oekraïne werden uitgevoerd, was op 5 december.