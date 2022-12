Reconstructie: de lange weg naar 'overhaaste' slavernij-excuses

Maandag biedt het kabinet naar verwachting landelijke excuses aan voor het slavernijverleden. Dat gebeurt niet in herdenkingsjaar 2023, zoals werd aangenomen, maar op een 'gewone' maandag. Vorige maand lekte al uit dat het kabinet dit van plan was en dat leidde tot een stroom van kritische reacties. Nazaten van tot slaaf gemaakten verwelkomen het besluit, maar zijn ook geërgerd over de gang van zaken.

Het historische moment van maandag kent een lange aanloop. Twee keer eerder betuigde een Nederlands kabinet spijt over het slavernijverleden: in 2001 en 2013. Maar nazaten van slaafgemaakten hebben er sindsdien altijd op gewezen dat een spijtbetuiging niet hetzelfde gewicht heeft als excuses.

In 2020 komt het politieke debat over dit thema van de grond. De Tweede Kamer buigt zich over het slavernijverleden en dus ook over excuses, die voor premier Rutte dan nog onbespreekbaar zijn. "De vraag is of je mensen die vandaag leven verantwoordelijk kunt houden voor het verleden. Dat kunnen anderen weer als pijnlijk ervaren. De slachtoffers en de daders leven niet meer", zegt hij. Bovendien is hij bang voor polarisatie.

Het kabinet is verdeeld: VVD en CDA zijn tegen excuses, D66 en ChristenUnie voor. Wel gaat er een commissie aan het werk die een maatschappelijk debat op gang moet brengen.

Steden over de brug, slavernij in coalitieakkoord

In juli 2021 komt het onderwerp in een stroomversnelling: de commissie brengt dan een advies uit. Dit Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, zoals de officiële naam luidt, raadt het kabinet aan om toch verontschuldigingen aan te bieden, niet namens individuen, maar wel namens de Staat.

Rond de presentatie van het rapport roepen GroenLinks en D66 op om van 2023 een nationaal herdenkingsjaar te maken, als het 160 jaar geleden is dat de slavernij in de toenmalige koloniën officieel werd afgeschaft en 150 jaar dat dat ook in de praktijk gebeurde. Demissionair premier Rutte vindt dat een goed idee, zegt hij. Maar het kabinet is afgetreden en het aanbieden van excuses is niet aan een demissionair kabinet, menen bewindspersonen.

Op 1 juli 2021 neemt Amsterdam het voortouw: burgemeester Halsema biedt excuses aan voor de rol van de gemeente in het slavernijverleden, na lang overleg met groepen nabestaanden uit Suriname, het Caribisch gebied en Indonesië. Rotterdam, Utrecht en Den Haag volgen snel.

Met het aantreden van het kabinet-Rutte IV, in januari van dit jaar, lijkt de politiek overstag te gaan. Het slavernijverleden is een thema in het coalitieakkoord: de vier partijen roepen 2023 uit tot herdenkingsjaar en het debat over het slavernijverleden en hedendaags racisme moet extra aandacht krijgen. Maar over het hoe en wanneer van excuses wordt niet veel duidelijk.