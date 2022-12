Steenbergen zwemt met ijzersterk slot naar wereldtitel: 'Wist niet dat ik zo snel kon'

Marrit Steenbergen heeft voor het eerst in haar loopbaan een wereldtitel veroverd. De 22-jarige zwemster was bij de WK kortebaan in Melbourne de beste op de 100 meter wisselslag.

Steenbergen was eerder dit jaar bij de EK langebaan al goed voor vier keer goud, een keer zilver en tweemaal brons. Op wereldkampioenschappen had ze alleen medailles gewonnen op de estafette. Tot deze week, want in Australië won ze eerder deze week al brons op de 100 meter vrij.

Twee medailles op een dag

Eerder vanochtend hielp Steenbergen in het frisse Melbourne als slotzwemster de gemengde estafette al aan brons op de 4x50 meter. Daarna richtte ze haar pijlen op de 100 meter wisselslag, waarvoor ze zich als snelste had gekwalificeerd.

In de finale wisselde de Friezin na de vlinderslag, de rugslag en de schoolslag nog als vierde, maar met een ijzersterk eindschot met haar favoriete vrije slag zwom ze toch nog iedereen voorbij. Met 57,32 was ze bovendien 0,12 seconden rapper dan donderdag.