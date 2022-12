Steenbergen zwemt met ijzersterk slot naar wereldtitel: 'Wereldkampioen, bizar!'

Dat Steenbergen zich als snelste had geplaatst voor de finale zorgde wel voor wat nervositeit. "Wel een beetje, ja. Eigenlijk had ik niks te verliezen, maar ik was toch wel een beetje zenuwachtig. Dat heb ik niet zo vaak en ik kon er wel goed mee omgaan."

In de finale wisselde de Friezin na de vlinderslag, de rugslag en de schoolslag nog als vierde, maar met een ijzersterk eindschot met haar favoriete vrije slag zwom ze toch nog iedereen voorbij. Met 57,32 was ze bovendien 0,12 seconden rapper dan donderdag.

Eerder op vrijdag hielp Steenbergen in het frisse Melbourne als slotzwemster de gemengde estafette al aan brons op de 4x50 meter vrije slag . Daarna richtte ze haar pijlen op de 100 meter wisselslag, waarvoor ze zich als snelste had gekwalificeerd.

"Ik vind het vooral heel bijzonder", vertelde Steenbergen nadat ze haar gouden medaille had ontvangen. "Vooraf had ik dit echt niet verwacht. Ik ben gewoon wereldkampioen, bizar!'

Steenbergen was eerder dit jaar bij de EK langebaan al goed voor vier keer goud, een keer zilver en tweemaal brons. Op wereldkampioenschappen had ze alleen medailles gewonnen op de estafette. Tot deze week, want in Australië won ze eerder deze week al brons op de 100 meter vrij.

Marrit Steenbergen heeft voor het eerst in haar loopbaan een wereldtitel veroverd. De 22-jarige zwemster was bij de WK kortebaan in Melbourne de beste op de 100 meter wisselslag.

In Bakoe streed ze nog tussen leeftijdsgenoten, maar een maandje later maakte ze al haar debuut tussen de 'grote' vrouwen bij het WK in Kazan. Ze keerde terug uit Rusland met een zilveren medaille op de estafette. En aan het eind van het jaar werd ze bij het Sportgala uitgeroepen tot Talent van het Jaar.

Steenbergen stak in 2015 voor het eerst haar neus aan het venster bij de Europese Spelen in Bakoe . Bij kenners stond het destijds 15-jarige talent uit Oosterwolde al bekend als toekomstige topper. Ze keerde niet alleen terug uit Azerbeidzjan met een sloot aan medailles, maar imponeerde ook met haar tijden, die in de buurt kwamen van die van toppers als Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk.

De Française Beryl Gastaldello werd tweede in 57,63, de Zweedse Louise Hansson werd vlak daarachter derde in 57,68. De Nieuw-Zeelandse Helena Gasson, die na 75 meter nog aan de leiding was gegaan, moest genoegen nemen met de vijfde plek.

Toch ging haar carrière niet in een rechte lijn naar boven. "Marrit was extreem getalenteerd, maar ze had als zestienjarige ook het stempel van het grootste talent van Nederland", vertelde haar coach Patrick Pearson, die na de Olympische Spelen van Tokio de coaching van Steenbergen overnam van Marcel Wouda. "Daar heeft ze toen wel last van gehad, ze was nog een kind. Ze was in die periode veel op zichzelf."

Naast de druk kreeg Steenbergen te maken met fysieke problemen. Toch knokte ze zich na elke fysieke tegenslag weer terug. Pearson: "Als ze niet zo veerkrachtig was geweest, dan was ze allang gestopt, denk ik."

Doorbraak bij EK

Haar vorige coach Wouda speelde daar een belangrijke rol in. "Hij gaf haar veel persoonlijke aandacht en is haar continu een uitdaging blijven bieden. Daardoor is ze blijven zwemmen", aldus Pearson.

Dit jaar beleeft de inmiddels 22-jarige Steenbergen haar grote doorbraak. Bij het EK zwemmen in Rome won ze deze zomer liefst zeven medailles: goud op de 100 en 200 meter vrije slag, de 4x200 meter vrije slag en de gemengde 4x100 meter wisselslag. En er was nog brons op de 4x100 meter vrije slag en de 4x100 meter wisselslag.

Bekijk hieronder hoe Steenbergen zelf terugblikte op de zo succesvolle EK in Rome.