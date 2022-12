Eerste veroordeling 'mijlpaal' Kosovotribunaal: rebellenleider krijgt 26 jaar cel

Het Kosovotribunaal in Den Haag heeft rebellenleider Salih Mustafa veroordeeld tot 26 jaar celstraf voor moord en foltering. Het is de eerste veroordeling van de speciale rechtbank. De voormalig leider van het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK) stond terecht voor oorlogsmisdaden. De guerrillaleider werd in 2020 gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Aanklagers hadden 35 jaar geëist. De advocaten van Mustafa twijfelden tijdens het proces aan de betrouwbaarheid van de getuigen, meldt persbureau ANP. De rebellenleider had onschuldig gepleit. Voorzittende rechter Mappie Veldt-Foglia noemde de uitspraak een "mijlpaal, die zou kunnen leiden tot verdere verzoening tussen gemeenschappen in Kosovo". Martelgevangenis Mustafa was tijdens de Kosovo-oorlog eind jaren 90 een commandant van het UCK, een etnisch-Albanese beweging die tegen het Servische leger vocht voor onafhankelijkheid. Hij leidde een groep strijders in een regio in het noordoostelijk deel van het land. Hij zou ook een gevangenis hebben geleid waar politieke tegenstanders van het Bevrijdingsleger werden gemarteld. In zeker één geval zou een gevangene zo ernstig gewond zijn geraakt dat hij stierf.

Wat is het Kosovotribunaal? Het tribunaal, dat zeven jaar geleden werd opgericht, buigt zich over oorlogsmisdaden begaan in Kosovo tussen 1998 en 2000. Ook verdachten uit Servië zullen worden vervolgd. Het conflict in Kosovo heeft 13.000 levens gekost.

Ook de Kosovaarse oud-president Hashim Thaci is door het tribunaal aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de aanklager van het Kosovotribunaal is Thaci met negen anderen verantwoordelijk voor de dood van een groep van bijna honderd mensen, met daarin politieke tegenstanders, Kosovaren, Albanezen, Serviërs en Roma. Vanwege die aanklacht trad hij vorig jaar af. Onrust in Kosovo De uitspraak komt ten tijde van onrust in Kosovo. Daar werd deze week bekend dat de lokale verkiezingen niet doorgaan vanwege spanningen. Er zouden nieuwe gemeenteraden worden gekozen, in vier plaatsen waar Servische inwoners in de meerderheid zijn, maar de verkiezingen zijn uitgesteld tot april volgend jaar. Op die dag braken er ook ongeregeldheden uit in de regio. Er werden wegblokkades opgeworpen en schotenwisselingen met de politie gemeld. Twee grensovergangen met Servië werden in verband met de onlusten gesloten. De blokkades zouden een reactie zijn op de arrestatie van etnische Serviërs die verantwoordelijk worden gehouden voor aanvallen op stemlokalen.