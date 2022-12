17-jarige huurmoordenaar krijgt jeugddetentie voor liquidatie Amstelveen

De twee daders van de huurmoord op de 56-jarige Itzhak Meiri, vorig jaar december in Amstelveen, zijn veroordeeld tot celstraffen. De 17-jarige F.M. kreeg de maximale jeugddetentie van twee jaar en jeugd-tbs opgelegd, Jesus T.A. (21) moet twintig jaar de gevangenis in.

Het Openbaar Ministerie had vorige maand tegen de jongste verdachte acht jaar cel en tbs op basis van het volwassenenstrafrecht geëist, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Volgens de rechtbank functioneert de jongen op een niveau dat bij zijn leeftijd past en kampt hij met "problematiek waarbij langdurige behandeling nodig is om tot een gedragsverandering te komen".

M. vuurde zeven kogels op Meiri af, waarvan drie het slachtoffer raakten. T.A. nam de opdracht voor de huurmoord aan en fungeerde als chauffeur voor de schutter.

Criminele zakenman

Itzhak Meiri werd op 22 december vorig jaar op klaarlichte dag na een bezoek aan de tandarts doodgeschoten in de Wieringerstraat in Amstelveen. Hij werd al langere tijd door de twee daders gevolgd.

Het gaat om een liquidatie in het criminele circuit. Meiri was een zakenman met een crimineel verleden.