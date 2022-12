Aantal gevallen van schurft verdubbeld onder Groningse studenten

Het aantal schurftgevallen onder Groningse studenten is in drie weken tijd bijna verdubbeld. Huisartsen zijn daarom samen met studentenverenigingen een campagne gestart, schrijft RTV Noord.

In de regio is het aantal schurftgevallen gestegen van 36 per 100.000 bewoners naar 66, berekende kenniscentrum Nivel.

Bij Groningse huisartsenpraktijken Studentarts krijgen ze dagelijks foto's toegestuurd van rode, jeukende plekken op de huid. In samenwerking met studentenverenigingen wordt daarom informatie verspreid om de ziekte te voorkomen.

Samen serie kijken onder dekentje

Schurft is een besmettelijke huidaandoening die veroorzaakt wordt door de schurftmijt. Je kunt besmet raken door vijftien minuten huidcontact of het dragen van kleding van iemand met schurft.

"Het is een gezelligheidsziekte", zegt huisarts Maarten Goedhart van Studentarts tegen RTV Noord. "Ik weet dat er studentenhuizen zijn waar twintig meiden wonen die elke avond gezellig samen op de bank onder een dekentje series kijken. Dat is een prachtige route voor de schurftmijt."

Schurft is makkelijk te behandelen met zalf, maar moet wel zeer nauwkeurig worden aangebracht. "Dan zie je dat achttien van de twintig bewoners van een studentenhuis dat goed doen, en twee doen het halfslachtig. Dan zit je een paar weken later weer met een uitbraak", zegt Goedhart.

Ziekenhuis

De GGD ziet al sinds 2013 een toename in het aantal gevallen van schurft. Afgelopen november steeg het aantal schurftgevallen landelijk tot recordhoogtes. Het probleem is vooral groot onder studenten.

Het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate kondigde vorige week extra maatregelen aan tegen de verspreiding van schurft. Ook daar werden verschillende besmettingen geconstateerd.

Patiënten of medewerkers die het vermoeden hebben besmet te zijn, worden doorgestuurd naar de dermatoloog. Medewerkers en patiënten die in contact zijn geweest met een besmet persoon, worden door het ziekenhuis benaderd en eventueel preventief behandeld.