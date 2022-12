Twitter schorst prominente journalisten nadat ze over Musk hadden geschreven

Musk beschuldigt de journalisten ervan persoonlijke informatie over zijn reisgedrag te hebben verspreid. Hij sprak van "moordcoördinaten" voor hem en zijn familie. The Washington Post schrijft dat er geen bewijs is gevonden dat journalisten dat hebben gedaan.

Twitter heeft de accounts van meerdere prominente tech-journalisten opgeschort. Het gaat onder meer om journalisten van CNN, The New York Times en The Washington Post. De journalisten hebben de afgelopen tijd artikelen geschreven over Twitter-baas Elon Musk.

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not

Musk legde uit dat een stalker dit soort informatie had gebruikt om zijn auto op te sporen. Hoewel hij zichzelf regelmatig omschrijft als iemand die vrijheid van meningsuiting in absolute zin nastreeft, zei hij naar aanleiding van het verwijderen van @elonjet dat "dezelfde doxing-regels gelden voor journalisten als voor ieder ander".

Doxing is een term die gebruikt wordt wanneer persoonlijke informatie op het internet wordt verspreid. Sinds woensdag verbiedt Twitter het verspreiden van "live informatie over locaties". Direct na het schorsen vroeg de miljardair aan zijn volgers in een post of hij de accounts nu moet vrijgeven of over zeven dagen.

Het is niet bekend of de geschorste journalisten de afgelopen dagen verslag hebben gedaan van de verwijdering van het vliegtuigaccount. Een van de geschorste journalisten, Drew Harwell van The Washington Post, zegt op Twitter-alternatief Mastodon dat hij recentelijk artikelen heeft gewijd aan "publiekelijk beschikbare en legaal verkregen data".

Overigens is het Twitter-account van Mastodon ook geschorst. Persbureau Reuters kon Mastodon niet bereiken voor commentaar.

Toekomstige relatie

Een woordvoerder van The New York Times noemt de schorsingen "ongelukkig". Zowel de krant als de geschorste verslaggever zegt geen uitleg te hebben gehad over waarom het is gebeurd. "We hopen dat alle accounts weer worden vrijgegeven en dat Twitter met een bevredigende uitleg komt."

CNN zegt om uitleg te hebben gevraagd. Op basis van die uitleg bepaalt de omroep hoe de relatie met het platform er in de toekomst uitziet. De andere verslaggevers en nieuwskanalen hebben nog niet gereageerd op de schorsingen.

Sinds de overname van Musk verkeert Twitter in een wervelwind van veranderingen en chaos. Zo zijn er in een korte tijd duizenden medewerkers ontslagen en voor wie is gebleven is de werkdruk enorm toegenomen.

Verder is er discussie rondom het blauwe vinkje waar Musk accounts voor wil laten betalen en is de Amerikaanse oud-president Trump weer toegelaten nadat die van Twitter werd verwijderd om de bestorming van het Capitool begin vorig jaar.

NOS op 3 maakte eerder deze uitlegvideo over de macht van Elon Musk: