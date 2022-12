Vanavond op tv: Kaag in Siruname • Zorgen over slimme chatbox • Aanvallen op Cherson houden aan

Suriname: worden de plooien glad gestreken?

Vicepremier Sigrid Kaag is in Suriname, waar ze praat over het voornemen van de Nederlandse staat om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Vooral de geplande datum - 19 december - voor het "betekenisvolle moment", zoals premier Mark Rutte het eerder noemde, is bij sommigen slecht gevallen. De dag begint met een ontmoeting met president Chan Santokhi.