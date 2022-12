Bondscoach Marokko: 'Nederland speelde op WK niet het voetbal waar ik ooit van hield'

Romain Saïss mist zaterdag de wedstrijd van Marokko tegen Kroatië om de derde plaats van het WK voetbal. De aanvoerder viel geblesseerd uit tijdens de verloren halve finale tegen Frankrijk (2-0). "Hij gaat ons laatste duel op dit WK niet halen", vertelde bondscoach Walid Regragui.

Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd vielen ook uit tijdens het duel met de Fransen. "Zij zijn ook geblesseerd", aldus Regragui. "We moeten even kijken wat dat voor het duel met Kroatië betekent. Iedereen wil graag om de derde plaats spelen. Maar ik ga geen risico met spelers nemen. Het moet wel verantwoord zijn."

Geen spijt

Saïss, Mazraoui en Aguerd waren geblesseerd in de aanloop naar de halve finale tegen Frankrijk. Na overleg met zijn medische staf besloot Regragui hen toch op te stellen.

Maar Aguerd haakte al in de warming-up af, Saïss moest zich na 21 minuten laten vervangen en Mazraoui bleef na rust achter in de kleedkamer. "Achteraf gezien had ik misschien anders moeten besluiten", zei Regragui. "Voor mij is het WK ook nieuw. Maar ik heb geen spijt. Ik zou het de volgende keer ook zo doen."