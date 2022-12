Ook na eerste wereldbekergoud vindt Dijs zichzelf nog geen hoofdrolspeler op 1.500m

Met de handen in de zakken of de armen over elkaar bestuderen rijders en trainers de beelden.

Het is door de belangstelling soms even oppassen, zegt Wesly Dijs, die ook een kijkje nam. Met een vertraging van 1.45 minuut - 2,07 seconden langzamer dan Dijs' winnende tijd op de 1.500m een week geleden - zijn die beelden te zien.

Eerste WB-medaille, meteen een gouden

Dijs won een week geleden verrassend het goud op de schaatsmijl, zijn eerste medaille in de wereldbeker. Op het scherm viel hem donderdagochtend op wat beter kon.

"Je bedenkt voorafgaand aan de training wat je wil doen en waar je op wil letten. En dan kijk je op de beelden of dat goed is gegaan. Het zijn kleine dingen, de lijn in de bocht houden en laag blijven zitten. Maar het ging best goed."