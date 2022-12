Belgen op meteorietenjacht: 'De vrieskou helpt'

Belgen die ten westen van Gent wonen worden opgeroepen uit te kijken naar een meteoriet die waarschijnlijk dinsdag in de buurt is neergekomen. Het gaat mogelijk om een zwartgeblakerde steen van misschien wel een halve kilo, ter grootte van een vuist. De meteoor werd afgelopen dinsdag om 17.37 uur gefilmd door camera's in Nederland en België. Op basis van het waargenomen lichtspoor heeft observatieorganisatie Fripon berekend dat er restanten kunnen zijn terechtgekomen in een gebied van tien bij vier kilometer.

Het zoekgebied - Fripon

"Het was door de wolken te zien, dat geeft al wel wat mee dat het om een serieus ding gaat", zegt Philippe Mollet van sterrenwacht Mira tegen de Vlaamse omroep VRT. Hij raadt landgenoten aan te kijken naar een zwarte steen die zwaarder is dan verwacht. "We hebben hebben nu voordeel met de vrieskou, want dan valt zo'n zwart steentje meer op."

Dit soort meteorieten kunnen wetenschappers meer vertellen over het ontstaan van het zonnestelsel, omdat ze voor hun inslag miljoenen jaren ongestoord door de ruimte vlogen. Belgen worden daarom ook gevraagd de steen niet met blote handen aan te raken, maar vondsten meteen door te geven aan Fripon. Als het lukt om de meteoriet te vinden, dan is dat nog maar de zesde keer dat het lukt in België. De laatste keer gebeurde dat in 1971. Begin 2021 riep Fripon tevergeefs op te zoeken naar een meteoriet in de buurt van Aalst.