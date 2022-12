Op het WK kan supertalent Greaves, onverslaanbaar bij de vrouwen, 'superjaar' bekronen

"Mijn naam is Beau Greaves, ik ben dertien jaar oud en ik denk dat ik ooit wereldkampioen darts word." Zelfverzekerde woorden, uitgesproken door een jong meisje in 2017, toen de BBC langskwam om een televisiereportage te maken. Nu, ruim vijf jaar later, mag ze zich voor het eerst laten zien op het allerhoogste podium. De inmiddels 18-jarige Greaves gaat vrijdagavond haar debuut maken op het WK darts in Londen, waar voor de winnaar meer dan 500.000 euro klaarligt. Greaves gaat voor het uitgedoste publiek in Alexandra Palace met 95 anderen strijden om die felbegeerde wereldtitel. Ongeslagen status Greaves, geboren in het Engelse Doncaster, is bij de vrouwen al de regerend wereldkampioen op Lakeside en wil in 'Ally Pally' laten zien dat ze ook voor de mannen een geduchte tegenstander is. Haar resultaten geven, zacht uitgedrukt, vertrouwen.

Beau Greaves has won a staggering 15 WDF ranking titles this year.



Here's how she captured the 15th one, the 2022 WDF Winmau World Masters 👇 pic.twitter.com/5S5nN26NpC — WDF Darts (@DartsWDF) December 11, 2022

Al 66 wedstrijden op rij wist ze te winnen en alle acht toernooien van de PDC Women's Series waar ze aan meedeed, schreef ze op haar naam. Voor Greaves is 2022 een magisch jaar geworden. Bang om te missen En dan te bedenken dat 'Beau'n Arrow' bijna was gestopt met haar geliefde sport. Ze had last van darteritus, een aandoening waarbij darters door stress of angst ineens niet meer kunnen gooien, en twijfelde om door te gaan. "Het was een mentaal ding voor mij. Ik had problemen om naar het bord te lopen. Ik was bang om te missen, het was heel vreemd", gaf ze onlangs aan in een interview met The Guardian.

NOS op 3 maakte een aantal jaar geleden deze video over Berry van Peer, die ook last had van darteritus:

Op het moment suprême je pijl niet kunnen loslaten. Hoe komt dat? - NOS

Becky, een vriendin van haar moeder, helpt Greaves met het probleem. Een paar keer per week wordt erover gesproken, met effect. "Als je er niet over praat, kun je het niet oplossen. Ik ben nu niet perfect, het zit in je hoofd, maar de helft van de tijd denk ik er niet aan." 'Supertalent' De Nederlandse dartster Anca Zijlstra komt Greaves regelmatig tegen bij toernooien en onderschrijft dat dit onderwerp onderling bespreekbaar is. "Aan tafel wordt daar weleens over gesproken. En het lijkt inderdaad alsof ze er overheen is. Gelukkig maar." De 49-jarige Zijlstra loopt al meer dan dertig jaar rond in de top van het vrouwendarts en omschrijft Greaves als een supertalent. "Ze raakt ze nu wel heel lekker. Het is een superjaar voor haar." Ze vervolgt: "Ze heeft een lekker strakke worp en kan zo mooi mee in de gemiddeldes. Af en toe perst ze er op het einde nog een leuke versnelling uit, dat je echt zoiets hebt van: moet dat nou?"

Beau Greaves tijdens het World Darts Championship in april van dit jaar - ProShots

"Ik denk dat het heel goed is dat we weer een vrouw hebben die zo goed staat te gooien", zegt Zijlstra. Volgens haar heeft Greaves een positieve invloed op de ontwikkeling van het vrouwendarts. "Voorheen hadden we Trina Gulliver, Francis Hoenselaar en Deta Hedman die het niveau omhoog krikten. En nu hebben we Greaves. Ik durf wel te zeggen dat zij samen met Fallon Sherrock het niveau bij de vrouwen omhoog gaat halen." In de eerste ronde speelt Greaves tegen William O'Connor. De Ier, wiens beste prestatie het halen van de derde ronde is, mag zijn borst gaan natmaken, volgens Zijlstra. "Als Greaves haar zenuwen in bedwang kan houden, denk ik dat ze wint. Als ze op stoom is en eenmaal in die trein zit, dan is het heel bijzonder wat we daar gaan meemaken", besluit ze.