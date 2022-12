Wijk op slot na grote brand vanwege vermoedens van asbest

Een wijk in het Brabantse Zevenbergen (gemeente Moerdijk) is afgesloten na een grote brand gisterenavond. De gemeente is bang dat er asbest is vrijgekomen. Voor bewoners van de wijk gelden strenge maatregelen, schrijft Omroep Brabant.

Vier grote loodsen gingen gisterenavond in vlammen op. De gemeente meldt dat er "verdacht materiaal" is gevonden in een van de wijken in Zevenbergen.

Bewoners van de wijk wordt geadviseerd om binnen te blijven, de auto of fiets te laten staan en alleen kort met de hond te wandelen, zo staat op de website van de gemeente.

Kattenpootjes poetsen

Ook wordt geadviseerd om kattenpootjes te poetsen met een doekje en schoenen buiten te laten staan. In andere wijken zijn wel roetdeeltjes aangetroffen, maar geen asbestverdacht materiaal.

Een bewoner van de wijk Bosselaar-Zuid kon vanochtend niet naar zijn werk omdat hij de wijk niet uit mag. "Een beveiliger vertelde me dat ik niet door mocht rijden, dus nu zit ik thuis", vertelt Joost van Tetering tegen Omroep Brabant.

De gemeente weet nog niet hoe gevaarlijk het gevonden materiaal is. "Daarom nemen we voor de zekerheid alle voorzorgsmaatregelen die voor asbest gelden." Het materiaal wordt onderzocht in het laboratorium. Later vandaag moeten de uitslagen bekend zijn.