Bayern München vernedert Schalke 04 met 8-0 in openingsduel Bundesliga

Voor de titelverdediger, die dit seizoen voor de negende titel op rij gaat, was het treffen met Schalke de eerste wedstrijd sinds de gewonnen Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain van 26 dagen geleden. Sindsdien kregen de spelers twee weken vrijaf. Vorige week werd de training pas weer hervat. De ploeg speelde zelfs geen enkel oefenduel. De korte oefenperiode had geen vat op de Beierse club. Binnen een half uur stond de ploeg al op een 3-0 voorsprong.

Bayern München is op de eerste speeldag van de Bundesliga rustig doorgegaan met waar het vorig seizoen gebleven was: winnen, en het liefst met zoveel mogelijk doelpunten. In de lege Allianz Arena was Schalke 04 het slachtoffer en hoe: 8-0. Serge Gnabry maakte drie doelpunten.

Gnabry opende de score na een lange pass van Joshua Kimmich, Leon Goretzka verdubbelde de voorsprong met een schuiver na een langlopende aanval en daarna was het aan Robert Lewandowski. De topschutter, die vorig seizoen 55 keer scoorde in 47 duels, benutte een penalty die hij zelf had verdiend. Het was alweer het zesde seizoen op rij dat de Pool scoorde in een openingsduel.

Na rust tekenden Gnabry (twee keer), Thomas Müller, Leroy Sané en Jamal Musiala voor de eindstand van 8-0. Nederlander Joshua Zirkzee viel in de slotfase in.

Debuut Leroy Sané

Nieuw gezicht bij Bayern was aankoop Sané, die direct in de basis begon. Afgelopen juli kwam de aanvaller voor 45 miljoen over van Manchester City. De debutant was goed voor één treffer en twee assists. Saillant detail: Sané genoot zijn opleiding bij tegenstander Schalke en speelde er 47 duels. De ploeg uit Gelsenkirchen gaat ook door waar het gebleven was, maar dan in negatieve zin. De ploeg heeft al zeventien wedstrijden op rij niet gewonnen.