13.173 documenten over de moord op president Kennedy openbaar

Het Nationaal Archief van de Verenigde Staten heeft 13.173 documenten vrijgegeven over de aanslag op president Kennedy in 1963. Het gaat om documenten van bijvoorbeeld inlichtingendiensten CIA en NSA over de aanloop naar de moord, de nasleep ervan en de vele onderzoeken erover. Hoewel daar na bijna 60 jaar nog steeds veel complottheorieën over bestaan, melden Amerikaanse onderzoekers en media nog geen grote onthullingen.

Het Amerikaanse Congres bepaalde in 1992 dat de 5 miljoen pagina's die op dat moment nog geheim waren uiterlijk 25 jaar later vrijgegeven moesten worden, tenzij er zwaarwegende argumenten waren om dat niet te doen. Het Witte Huis meldt dat met de nieuwste publicatieronde daarvan nu 97 procent openbaar is.

Dat enkele duizenden documenten toch nog deels of geheel geheim blijven, komt doordat inlichtingendiensten bezwaar hebben aangetekend tegen openbaring. Dat kan zijn uit het oogpunt van nationale veiligheid, om bronnen of werkwijzen te beschermen of om relaties met het buitenland niet te schaden. Critici vrezen dat de diensten ook onwelgevallige informatie in de doofpot willen houden.

Afgeluisterd

Zo gaat een deel van de papieren over wat de CIA wist over de gangen van dader Lee Harvey Oswald voordat hij toesloeg in Dallas. De CIA wist van een bezoek dat hij weken voor de aanslag aan de Cubaanse ambassade in Mexico had gebracht, maar zag pas na de moord het mogelijk belang daarvan in.

In een nu vrijgegeven verslag van het CIA-kantoor in Mexico wordt onthuld dat men op de hoogte was van een telefoongesprek tussen de ambassade en Oswald doordat medewerkers van de Mexicaanse president geholpen hadden afluisterapparatuur in de diplomatieke missie aan te brengen. "Dit is hoogst geheim en niet bekend bij de Mexicaanse veiligheidsdiensten", merkt de schrijver op.