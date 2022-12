Schouten weer op podium bij WK kortebaan, brons voor gemengde estafette

Tes Schouten heeft bij de WK kortebaan in het Australische Melbourne haar tweede individuele medaille gewonnen. Na haar knappe tweede plaats en Nederlands record op de 100 meter schoolslag eerder deze week, was ze nu goed voor brons en een Nederlands record op de 200 meter schoolslag. Ook was er brons voor de Nederlandse gemengde estafette, op de 4x50 meter vrije slag. Na zilver, nu brons voor Schouten De 21-jarige Schouten had in de series haar Nederlands record al aangescherpt van 2.19,55 naar 2.18,70 en bereikte daarmee als derde de finale. Daarin deed ze er met 2.18,19 nog een schepje bovenop. Een echte gooi naar de wereldtitel zat er niet in, want de Amerikaansen Lilly King - de wereldkampioene op de 100 meter - en vooral Kate Douglass waren nog een flink stuk sneller.

Afbeelding ter illustratie - ANP

Douglass, die eerder deze WK al de beste was geweest op de 200 meter wisselslag, was met 2.15,77 ongenaakbaar. Ze was 1,36 sneller dan haar landgenote King. Schouten volgde op bijna tweeënhalve seconde.

Brons voor gemengde estafette Vlak voor de finale van Schouten zwom de Nederlandse gemengde estafetteploeg naar de derde plaats op de 4x50 meter. Met 1.28,53 grepen Kenzo Simons, Thom de Boer, Maaike de Waard en Marrit Steenbergen het brons.

De bronzen Nederlandse gemengde estafetteploeg op het podium na de 4x50 meter vrije slag bij de WK in Melbourne. - NOS

In een veld vol met toppers lag Nederland halverwege vierde. De Waard zwom Oranje naar de tweede plek, waarna Steenbergen één plaats moest inleveren. Frankrijk was een klasse apart en dook met 1.27,33 onder het wereldrecord van de Verenigde Staten uit 2018. Nummer twee Australië bleef Nederland 0,50 voor In de series had Nederland, met Nyls Korstanje en Stan Pijnenburg in plaats van De Boer en Simons, ook de derde tijd laten noteren. De vorige drie WK's behaalde Nederland zilver op dit onderdeel.

Druk programma De Waard Vlak nadat ze de bronzen medaille voor de gemengde estafette in ontvangst had genomen, kwam De Waard in actie in de finale van de 50 meter rugslag. Daarin moest ze met een tijd van 26,16 genoegen nemen met de achtste plaats. Het goud was voor de Canadese Margaret MacNeil, die met 25,25 een wereldrecord zwom.

Vlak na de medailleceremonie van de gemengde estafette maakt Maaike de Waard zich alweer op voor een finale. - NOS