Dronken Duitse machinist slaat stations over en laat reizigers niet uitstappen

In de buurt van Stuttgart in Zuid-Duitsland is een treinbestuurder opgepakt met 2,8 promille alcohol in zijn bloed. De man van 43 sloeg stations over en opende de deuren niet om mensen te laten in- en uitstappen.

Volgens de politie viel de machinist verder op door omroepberichten "waarvan de inhoud niets te maken had met reizigersinformatie". Zo zou hij via de intercom onder meer over zijn werkgever hebben geklaagd.

De politie werd ingeschakeld toen de treinbestuurder opnieuw een halte had gepasseerd zonder te stoppen. Een vrouw die daar stond te wachten belde de politie, die de machinist een paar stations later uit zijn cabine haalde.

De machinist is aangeklaagd en moet vrezen voor zijn baan. Bij de dollemansrit is niemand gewond geraakt.