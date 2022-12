Zes opvallende WK-feitjes: Amrabat verovert, Modric dribbelt, Noppert redt

Het WK is bijna klaar. Zaterdag volgt nog de strijd om de derde plek en zondag het absolute toetje: de finale tussen Frankrijk en Argentinië.

De indrukwekkende cijfers van Andries Noppert, de balheroveringen van Sofyan Amrabat of het record van Louis van Gaal. Opmerkelijke statistieken alom dit WK. We nemen de zes opvallendste onder de loep.

"Zuur, maar misschien later trots", reageerde Amrabat woensdag na het Marokkaanse verlies in de halve finale tegen Frankrijk. En trots zijn, mag Amrabat. De verdedigende middenvelder heeft de meeste balheroveringen van alle WK-spelers.

Miroslav Klose, Ronaldo (de Braziliaanse) en Gerd Müller presteerden het om tijdens WK's in totaal bij negentien doelpunten betrokken te zijn. Als Messi zondag scoort óf een assist geeft, vestigt hij een nieuw record.

In dat Kroatische team speelt ene Luka Modric, wel bekend bij menig voetbalkenner. De middenvelder is 37 jaar, maar nog steeds dartelt hij vrolijk (en vooral veel) over het veld.

De voetballiefhebbers smulden natuurlijk van spelers als Hakim Ziyech of Azzedine Ounahi. Maar de motor van het Marokkaanse elftal bleek Amrabat. Zaterdag wacht voor hem en zijn ploeg de troostfinale tegen Kroatië.

Dan over het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal zag zijn WK-droom tegen Argentinië uiteenspatten: Oranje speelde met 2-2 gelijk en droop af na strafschoppen.

Met de bal aan de voet heeft Modric veruit de meeste afstand afgelegd van alle WK-spelers. Alleen John Stones, verdediger van Engeland, komt in de buurt met 3.229 meter.

Desondanks gaat deze wedstrijd als een gelijkspel de geschiedenisboeken in. Dat betekent dat de oefenmeester in al zijn twaalf WK-wedstrijden ongeslagen is. Luiz Felipe Scolari, tijdens WK's bondscoach van Brazilië en Portugal, presteerde het als enige trainer ook twaalf duels ongeslagen te blijven.

Goals voorkomen: Noppert op drie

Doelman Andries Noppert speelde een belangrijke rol in het Nederlandse resultaat, zo blijkt uit de cijfers. Wie voor het toernooi op Noppert als eerste doelman van Oranje had gegokt, was spekkoper geweest. Het konijn uit de hoge hoed van Van Gaal.