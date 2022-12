Un violent incendie s’est déclaré cette nuit à Vaulx-en-Velin. Le bilan provisoire fait froid dans le dos. Je me suis entretenu avec @HeleneGeoffroy pour l’assurer du soutien de l’Etat. Je me rends sur place dès ce matin pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours. pic.twitter.com/7tVPF8t5tZ

Een man die 100 meter van het gebouw woont, zegt tegen de nieuwszender BFMTV dat hij wakker werd van de brand.

"We hoorden geschreeuw, kinderen die gilden. Toen we de ramen openden zagen we rook en gingen we naar beneden. Buren kwamen met een ladder en we konden nog mensen evacueren die op de eerste verdieping woonden", zegt hij.