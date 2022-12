Wekdienst 16/12: Strafeis tegen Youssef T. • Beslissing over programma slavernijverleden

Goedemorgen! Vandaag komt het Openbaar Ministerie (OM) met een strafeis tegen Youssef T., de ex-advocaat en neef van Ridouan Taghi. Ook neemt de ministerraad een definitieve beslissing over het programma maandag rondom het slavernijverleden.

Het is droog en op veel plaatsen zonnig. Vanochtend kan het nog glad zijn. Het wordt 2 of 3 graden in de zon en 0 of 1 graden waar het bewolkt blijft.

Wat heb je gemist?

Door gladheid zijn gisteravond en vannacht op veel plaatsen ongelukken gebeurd. Auto's raakten van de weg en belandden soms in het water. Ook voetgangers en fietsers gleden uit, waardoor het in sommige ziekenhuizen druk was op de spoedeisende hulp.

Overheidsdiensten deden hun best om de gladheid te bestrijden, maar tegen ijzel valt vaak weinig te doen. Er was bovendien te weinig verkeer op de weg om het zout goed in te rijden.